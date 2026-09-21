/নাইট শোয়ে মহিলা চিকিৎসককে নোংরা মন্তব্য, অশ্লীল ইঙ্গিত, তারপরই... কলকাতার নামী মাল্টিপ্লেক্সে দম্পতির ভয়াবহ অভিজ্ঞতা!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাল্টিপ্লেক্সের ভিতর শ্লীলতাহানি! মহিলা চিকিৎসককে কটূক্তি। প্রতিবাদ করতেই মারধর। কলকাতার কসবায় একটি সিনেমা হলের ভিতরে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা দম্পতির। গ্রেফতার ৬। গতকাল নাইট শোয়ের ঘটনা। রাতেই কসবা থানায় অভিযোগ দায়ের। আজ গ্রেফতার ৬। ধৃতদের আজ আলিপুর পুলিশ কোর্টে পেশ করা হয়। গ্রেফতার ৬ জনের জামিনের শুনানি শেষ হয়েছে আলিপুর আদালতে। তবে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাননি বিচারক। কিছুক্ষণের মধ্যেই আদালতের নির্দেশ আসার সম্ভাবনা।
কসবার অভিজাত মলে সিনেমা দেখতে গিয়ে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এক দম্পতির। অভিযোগ, পাঁচ-ছ’জন যুবক তাঁদের উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্য ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেন। প্রতিবাদ করতে গেলে দম্পতিকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই দম্পতি। কসবা এলাকার একটি জনপ্রিয় শপিং মলের মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখতে গিয়ে চরম হয়রানি ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন ওই দম্পতি। সিনেমা হলের ভিতরেই ওই মহিলা চিকিৎসককে লক্ষ্য করে কুরুচিকর মন্তব্য এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির অভিযোগ। প্রতিবাদ করায় অভিযুক্ত যুবকরা ওই দম্পতির ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। দম্পতির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে কসবা থানার পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত ৬ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।
পুলিস সূত্রে জানা গেছে, গত সন্ধ্যায় অভিযোগকারী মহিলা চিকিৎসক- তাঁর স্বামী, বন্ধু এবং পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে কসবার একটি নামী মলের মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, সিনেমা চলায়কালীন হলের ভেতরে বসে থাকা ৫-৬ জন যুবক ওই তরুণী ও তাঁর মহিলা সঙ্গীদের লক্ষ্য করে একের পর এক অশ্লীল মন্তব্য ও অশালীন অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে। পরিস্থিতি অস্বস্তিকর হয়ে উঠলে দম্পতি ও তাঁদের বন্ধুরা এর জোরালো প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদ করতেই অভিযুক্ত যুবকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হলের ভেতরেই তাঁদের ওপর চড়াও হয়ে এলোপাতাড়ি মারধর শুরু করে।
এদিন শুনানিতে অভিযুক্তদের মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে সওয়াল-পাল্টা সওয়াল হয়। অভিযুক্তদের আইনজীবীদের দাবি, পুলিশের করানো মেডিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্টে ছয়জনের কারও মদ্যপ বা নেশাগ্রস্ত থাকার উল্লেখ নেই। যদিও সরকারি আইনজীবীর তরফে ‘ইনটক্সিকেটেড’ থাকার বিষয়টি আদালতে তোলার চেষ্টা করা হয়। অভিযুক্তদের আইনজীবীদের বক্তব্য, ছয়জনের কেউই মদ্যপ ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রও রয়েছেন বলে আদালতে জানানো হয়েছে।
শহর কলকাতার একটি নামী শপিং মলের মাল্টিপ্লেক্সের ভিতর এ ধরনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মল কর্তৃপক্ষের নজরদারি ও হলের ভেতরের নিরাপত্তা বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে কসবা থানার পুলিশ। এখন আদালতের সিদ্ধান্তের দিকেই নজর—ছয় অভিযুক্ত জামিন পাবেন, নাকি তাঁদের জেল হেফাজতে পাঠানো হবে।
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