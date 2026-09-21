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নাইট শোয়ে মহিলা চিকিৎসককে নোংরা মন্তব্য, অশ্লীল ইঙ্গিত, তারপরই... কলকাতার নামী মাল্টিপ্লেক্সে দম্পতির ভয়াবহ অভিজ্ঞতা!

Kolkata Multiplex Horror: পাঁচ-ছ’জন যুবক তাঁদের উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্য ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেন। প্রতিবাদ করতে গেলে দম্পতিকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 21, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 05:33 PM IST
নাইট শোয়ে মহিলা চিকিৎসককে নোংরা মন্তব্য, অশ্লীল ইঙ্গিত, তারপরই... কলকাতার নামী মাল্টিপ্লেক্সে দম্পতির ভয়াবহ অভিজ্ঞতা!
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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নাইট শোয়ে তরুণীকে নোংরা মন্তব্য, অশ্লীল ইঙ্গিত...নামী মাল্টিপ্লেক্সে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা
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