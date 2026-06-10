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TMC councillor arrested: খুনের চেষ্টা, শ্লীলতাহানি-সহ একাধিক অভিযোগ: গ্রেফতার কলকাতা পুরসভার আরও এক 'কীর্তিমান' কাউন্সিলর

TMC councillor arrested:  ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, প্রাক্তন মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারকে গ্রেফতার করল নারকেলডাঙা থানার পুলিস।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 10, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:48 PM IST
TMC councillor arrested: খুনের চেষ্টা, শ্লীলতাহানি-সহ একাধিক অভিযোগ: গ্রেফতার কলকাতা পুরসভার আরও এক 'কীর্তিমান' কাউন্সিলর
Image Credit: গ্রেফতার কলকাতা পুরসভার আরও &#039;কীর্তিমান&#039;কাউন্সিলর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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