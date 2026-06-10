TMC councillor arrested: খুনের চেষ্টা, শ্লীলতাহানি-সহ একাধিক অভিযোগ: গ্রেফতার কলকাতা পুরসভার আরও এক 'কীর্তিমান' কাউন্সিলর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলদের গ্রেফতারি অব্যাহত। খুনের চেষ্টা, শ্লীলতাহানি-সহ একাধিক অভিযোগে এবার গ্রেফতার করা হল তৃণমূল কাউন্সিলর, প্রাক্তন মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারকে। এই নিয়ে গ্রেফতার হলেন কলকাতা পুরসভার ১০ কাউন্সিলর।
কলকাতা পুরসভার ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বপন। একুশে বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণা দিন কাঁকুড়গাছিতে খুন হন বিজেপি কর্মী অভিজিত্ সরকার। সেই ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত তিনি। অবশেষে সেই স্বপনকে গ্রেফতার করল পুলিস। কবে? আজ, বুধবার। পুলিস সূত্রে খবর, ২০২২ সালের ২ মে একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার এই তৃণমুল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে নারকেলডাঙায় থানায় অভিযোগ দায়ের করে মহিলা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এই গ্রেফতারি।
এর আগে, শনিবার তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তকে। পুলিস সূত্রে খবর, ২০২১ সালেই তৃণমূল কাউন্সিলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন এক মহিলা। বাঘাযতীন প্লেসের বাসিন্দা ওই মহিলার দাবি, একুশে সালে বিধানসভা ভোটে তৃণমূল জেতার পর তাঁর বাড়ির সামনে জমায়েত করেন কাউন্সিলর ও তাঁর অনুগামীরা। এরপর স্রেফ বাড়িতে ভাঙচুরই নয়, ২০ লক্ষ টাকা তোলা আদায় করা হয়।
রবিবার জোড়াসাঁকোয় কাউন্সিলর মহম্মদ জসিমউদ্দিনকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় পুলিস। নাবালিকাকে হেনস্থায় অভিযুক্ত তিনি। তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুস্মিতা ভট্টাচার্য। রেহাই পাননি তাঁর স্বামীও।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)