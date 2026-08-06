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কলকাতা পুরসভায় বড় পরিবর্তন: ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসে ১৪৪ থেকে ২০৯ করার প্রস্তাব, বিধানসভায় বিল ১২ অগাস্ট

বদলে যাচ্ছে কলকাতার পুর মানচিত্র! ১৪৪ থেকে বেড়ে ২০৯টি ওয়ার্ড হতে চলেছে কলকাতা পুরনিগমে (KMC)। অন্যদিকে হাওড়া পুরসভায় ওয়ার্ড সংখ্যা হচ্ছে ৬৮। আগামী ১২ অগাস্ট বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে পেশ হতে চলেছে বিল। আপনার বিধানসভায় কয়টি ওয়ার্ড বাড়ছে বা কমছে?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 06, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:34 PM IST
কলকাতা পুরসভায় বড় পরিবর্তন: ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসে ১৪৪ থেকে ২০৯ করার প্রস্তাব, বিধানসভায় বিল ১২ অগাস্ট

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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