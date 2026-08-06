/কলকাতা পুরসভায় বড় পরিবর্তন: ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসে ১৪৪ থেকে ২০৯ করার প্রস্তাব, বিধানসভায় বিল ১২ অগাস্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য রাজনীতি ও প্রশাসনিক অলিন্দে এখন অন্যতম চর্চিত বিষয় কলকাতা পুরসভার (KMC) আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন। লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনের মতো পুরসভা স্তরেও ভোটার সংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা এবং প্রশাসনিক কাজ আরও সুচারুভাবে চালনা করার লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্নে আয়োজিত ক্যাবিনেট মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, আসন্ন ১২ আগস্ট বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বিল পেশ করা হবে।
প্রস্তাব অনুযায়ী, কলকাতা পুরসভার বর্তমান ১৪৪টি ওয়ার্ড ভেঙে তা বাড়িয়ে ২০৯টি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, হাওড়া পুরনিগমে ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়িয়ে ৬৮টি করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। নির্দিষ্ট আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া মেনেই রাজ্য সরকারের পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতর এই পদক্ষেপ করছে।
কেন এই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস?
কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডের মধ্যে জনসংখ্যা ও ভোটার সংখ্যার বিশাল ফারাক রয়েছে। প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং বর্তমান প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের বক্তব্য, শহরের কোনও কোন ওয়ার্ডে ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার, আবার কোনও ওয়ার্ডে সেই সংখ্যা মাত্র ১১ হাজার। ভৌগোলিক আয়তনের ক্ষেত্রেও রয়েছে ব্যাপক বৈষম্য।
ফলে একই পরিমাণ উন্নয়নমূলক তহবিল পাওয়া সত্ত্বেও বড় আয়তনের বা বেশি জনসংখ্যার ওয়ার্ডগুলিতে নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে কাউন্সিলরদের সমস্যায় পড়তে হয়। নতুন প্রস্তাবিত খসড়া অনুযায়ী, কলকাতার প্রতি ওয়ার্ডে গড়ে প্রায় ১৫ থেকে ১৬ হাজার ভোটার রাখার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এতে একদিকে যেমন ভোটারের ভারসাম্যের সমতা বজায় থাকবে, তেমনই ছোট ছোট ওয়ার্ড হওয়ার ফলে উন্নয়নমূলক কাজ এবং প্রশাসনিক নজরদারি আরও ফলপ্রসূ হবে।
কোথায় কত ওয়ার্ড বাড়ছে? (বিধানসভা ভিত্তিক খসড়া প্রস্তাব)
পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতরে জমা পড়া প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, শহরের একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রে ওয়ার্ড সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে-
কসবা: ৬টি থেকে বেড়ে ১৭টি
যাদবপুর: ১০টি থেকে বেড়ে ১৬টি
টালিগঞ্জ: ৯টি থেকে বেড়ে ১৪টি
বেহালা পূর্ব: ১১টি থেকে বেড়ে ১৬টি
বেহালা পশ্চিম: ১০টি থেকে বেড়ে ১৭টি
মেটিয়াবুরুজ: ৬টি থেকে বেড়ে ৮টি
কলকাতা পোর্ট: ৬টি থেকে বেড়ে ১১টি
বালিগঞ্জ: ৭টি থেকে বেড়ে ১২টি
এন্টালি: ৫টি থেকে বাড়িয়ে ১১টি
বেলেঘাটা: ৬টি থেকে বেড়ে ১২টি
মানিকতলা: ৬টি থেকে বেড়ে ১১টি
কাশীপুর-বেলগাছিয়া: ৬টি থেকে বেড়ে ১১টি
কিছু এলাকায় কমছে ওয়ার্ড সংখ্যা
তবে শহরের সর্বত্র ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়ছে না। শহরের প্রাচীন ও জনঘনত্ব পরিবর্তিত হওয়া কেন্দ্রগুলিতে ওয়ার্ডের সংখ্যা কমানোর প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। যেমন— চৌরঙ্গী, জোড়াসাঁকো এবং শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রে বর্তমানে ১১টি করে ওয়ার্ড থাকলেও, নতুন খসড়ায় তা কমিয়ে ৮টি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
নির্দিষ্ট সময়েই কি পুরভোট?
আগামী নভেম্বর বা ডিসেম্বরে পুরসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের কাজ সম্পূর্ণ না করে সরকার নির্বাচনে যাবে কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠছিল। তবে প্রশাসনিক সূত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে, কোনও তাড়াহুড়ো না করে নিয়ম মেনেই কাজ এগোচ্ছে। পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল নিশ্চিত করেছেন যে, নির্দিষ্ট সময়েই ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ডিলিমিটেশনের এই পুরো প্রক্রিয়াটি খসড়া প্রকাশ ও আইনি যাচাইয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। ১২ অগাস্টের বিশেষ বিধানসভা অধিবেশনের দিকেই এখন নজর রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে সাধারণ আমজনতার।
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