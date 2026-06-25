'কালীকে তুললে সব বেরিয়ে যাবে', তারাতলা কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরই গ্রেফতার কালীচরণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'কলকাতা পুরসভার কালী না বললে কোনও কাজ হবে না'। তারাতলা কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারির পর এবার সেই কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় গ্রেফতার করল পুলিস। প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ওএসডি ছিলেন এই কালীচরণ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে খবর।
তারাতলায় বিপর্যয়ের দায় কার? আজ, বৃহস্পতিবার বিধানসভায় নথি দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন,'প্রাক্তন মেয়র জড়িত। দেখুন মাননীয় ফিরহাদ হাকিমের সই। দেখুন কীভাবে স্ট্রাকচারে ডিফেক্ট থাকা অবস্থাতেও প্ল্যান অ্যাপ্রুভ করেছেন'। এরপর 'কালী'র নাম শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে।
শুভেন্দু বলেন, KMC-তে কী হয়েছি আমরা জানি না। কালীতে তুললে সব বেরিয়ে যাবে। কলকাতা পুরসভার কালী না বললে কোনও কাজ হবে না। কালীকে ক্যামাক স্ট্রিটের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়, সবাই জানে। এই কালী, বাইপাসের ধারে তৃণমূল ভবন ওনার ছিল। সব জানি, সব বের করেছি আমরা। FIR হয়েছে। আরও ব্যবস্থা নিচ্ছি'।
এদিকে মুখ্য়মন্ত্রীর বিবৃতি দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কালীচরণকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে পুলিস। ঘণ্টার চারেক জিজ্ঞাসাবাদ পর এবার গ্রেফতার করা হল তাঁকে। তারাতলা কাণ্ডে ১১ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে রাজ্য়। দুর্ঘটনা কারণ কী? নিরাপত্তাবিধি মানা হয়েছিল কিনা, খতিয়ে দেখে ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে কমিটি।
এবার কী তাহলে গ্রেফতার হবেন ফিরহাদ হাকিমও? তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ সাফ কথা, 'যদি প্রাক্তন মেয়রের দায় থাকে, তাহলে গ্রেফতার করা হোক। যদি দায় না থাকে, তাহলে বিধানসভা শুধু নাম তুলে রাজনৈতিক বিবৃতি ঠিক নয়'। তাঁর আরও বক্তব্য, 'কোনও অনৈতিক বা অবৈধ কিছু যদি হয়ে থাকে, প্রত্যেকে আমরা গ্রেফতার দাবি করছি। এটাও যোগ করছি, শুধুমাত্র সামনে কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে, তাঁদের নাম FIR হল, তাঁদের গ্রেফতার করে নেওয়া হল। বড় নাম যদি পিছনে থাকে, তাহলে সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশে বিধানসভায় ব্যবহার করা হল সেটা যেন না হয়'।
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