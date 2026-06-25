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'কালীকে তুললে সব বেরিয়ে যাবে', তারাতলা কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরই গ্রেফতার কালীচরণ

Taratala Warehouse Collapse:  তারাতলা কাণ্ডে ‍১১ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন রাজ্য়ের। ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে কমিটি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 25, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:33 PM IST
'কালীকে তুললে সব বেরিয়ে যাবে', তারাতলা কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরই গ্রেফতার কালীচরণ
Image Credit: তারাতলা কাণ্ডে গ্রেফতার ফিরহাদের &#039;ডানহাত&#039;Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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