/KMC Resignation: কলকাতা পুরসভাতে খোয়াবে তৃণমূল! এবার পদত্যাগ করতে পারেন মেয়র পারিষদ

রক্তিমা দাস: কলকাতা পুরসভায় ফের ভাঙন। এবার মেয়র পারিষদের পর থেকে পদত্যাগ করতে চলেছেন এক পারিষদ। এর আগে কলকাতা পুরসভার দুই বরো চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেছিলেন। মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভার বোর্ড থেকে পদত্যাগ করতে চলেছেন মেয়র পারিষদ তারক সিং। এমতাবস্থায়, কলকাতা পুরসভাও তৃণমূলের হাতের বাইরে যেতে বসেছে!
আগে থেকেই দলের একাধিক কাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তারক সিং। নিজের ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছিলেন তিনি আর মেয়র পরিষদ পদে থাকতে চান না। মঙ্গলবারই তিনি নিজের পদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন বলে খবর। পুরসভার জল জমা সমস্যা এবং মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের কারণে এর আগেও তিনি পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।
দলের নেতারাই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই খড়্গহস্ত হচ্ছেন, অন্যদিকে দুর্নীতির দায়ে ছোট-বড় নেতাদের সংক্রমণের মতো গ্রেফতার হওয়ার হিড়িক— এই জোড়া চাপে এবার কলকাতা পুরসভাও তৃণমূলের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তবে বেশ কয়েকদিন ধরেই বেসুরো ছিলেন তারক সিং। দলের ডাকা বৈঠকেও যাচ্ছিলেন না। এক সপ্তাহে দু’বার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে কলকাতা পৌরসভার কাউন্সিলর ও মেয়র পারিষদ সদস্যদের নিয়ে বৈঠকেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না।
এদিন দিলীপ ঘোষ বলেছেন, এতদিন কী করেছেন? নেতাদের বাড়িতে রেইড হলেই বোঝা যাচ্ছে কে কী কাজ করেছেন! পিঠ বাঁচানোর জন্য এখন অনেকে পদত্যাগ করছেন। বিষবৃক্ষ রোপণ করেছে কে? তার ফল এখন সবাইকে ভুগতে হবে।
