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পুরভোটে বেনজির কাণ্ড! কলকাতা কর্পোরেশনের আসন ২০৯, তৃণমূলের প্রার্থী ৪১৮?

KMC Election Candidate:: বাংলায় ফের ভোটের বাদ্যি। এবার ভোট পুরসভা। দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি এখনও। তবে পুজোর পরেই পুরভোট হবে বলে খবর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 06, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 06:38 PM IST
পুরভোটে বেনজির কাণ্ড! কলকাতা কর্পোরেশনের আসন ২০৯, তৃণমূলের প্রার্থী ৪১৮?
Image Credit: কলকাতা কর্পোরেশনের আসন ২০৯, তৃণমূলের প্রার্থী ৪১৮?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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