/গেরুয়াশিবিরে এবার পুরভোটের প্রস্তুতি! কলকাতায় প্রার্থী হচ্ছেন কারা? মেয়র-মুখ কে? বড় ঘোষণা

রক্তিমা দাস: কলকাতা পুরসভায় এবার 'সনাতনী' মেয়র! আত্মবিশ্বাসী পুরভোটে কলকাতার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার। জানালেন, 'প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য আমরা এসওপি তৈরি করব। মন লোককে প্রার্থী করা হবে, যাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। আমাদের একটি কমিটি আছে। সেই কমিটি নিচ থেকে সবার সঙ্গে আলোচনা করে, নাম দেবে। তারপর বাছাই প্রক্রিয়া অনুসারে সর্বশেষে রাজ্য সভাপতির অনুমতি অনুসারে প্রার্থী হবে। আমাদের যদি কেউ মনে করে থাকে যে আমি প্রার্থী হয়ে গিয়েছে, তাহলে পরে আফশোস করতে হবে'।
ফের বঙ্গে ভোটের বাদ্যি। এখনও পর্যন্ত দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। তবে নভেম্বরেই পুরভোট হবে বলে খবর। কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের দায়িত্ব পেয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। আর হাওড়া পুরসভার নির্বাচনের ইন-চার্জ রাহুল সিনহা। গতকাল মঙ্গলবার রাজ্য বিজেপির তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
এদিন সাংবাদিক বৈঠকে সুকান্ত বলেন, 'আগে ছিল ১৪৪ ওয়ার্ড, এখন হয়েছে ২০৯। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে ১৪৪ মধ্যে ১০১ টিকে বিজেপি এগিয়ে আছে, তৃণমূল একপ্রকার ধরাশায়ী হয়েছে। এখন ২০৯ হয়েছে। আমার মনে হয় ১৭০-৮০ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব'। মেয়র মুখ কে? তিনি জানান, কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। যদি পার্টি করে মেয়র প্রোজেকশন করে করবে! আবার এমন তো আমরা নির্বাচন করলাম, যাঁরা সদস্য হলেন, তাঁরা ভোট দিয়ে ঠিক করলেন। যে পুরসভার লোগোতে একদিকে পদ্মফুল আছে, একদিকে স্বস্তিকা আছে, সেখানে সনাতনী মেয়র বসবে এবং এই পুরসভার হৃত গৌরর ফিরে পাবে'।
কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি নেতার আরও বক্তব্য, 'আমরা প্রত্যেক ওয়ার্ডে তৃণমূল কাউন্সিলর যাঁরা আছেন, বেশিরভাগই তৃণমূল কাউন্সিলর, ১৩৪ সিট তাঁদের,তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমরা চার্জশিট দেব। তাঁরা কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং কী কী প্রতিশ্রুতি রাখেননি। মানুষ মিথ্যা কথা বলেছেন'।
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