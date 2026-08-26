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গেরুয়াশিবিরে এবার পুরভোটের প্রস্তুতি! কলকাতায় প্রার্থী হচ্ছেন কারা? মেয়র-মুখ কে? বড় ঘোষণা

KMC Election:   'যে পুরসভার লোগোতে একদিকে পদ্মফুল আছে, একদিকে স্বস্তিকা আছে, সেখানে সনাতনী মেয়র বসবে এবং  এই পুরসভার হৃত গৌরর ফিরে পাবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 26, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:12 PM IST
গেরুয়াশিবিরে এবার পুরভোটের প্রস্তুতি! কলকাতায় প্রার্থী হচ্ছেন কারা? মেয়র-মুখ কে? বড় ঘোষণা
Image Credit: গেরুয়াশিবিরে এবার পুরভোটের প্রস্তুতি!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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