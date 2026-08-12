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কলকাতায় ২০৯, ওয়ার্ড বাড়ছে হাওড়ায়ও! বিধানসভায় সংশোধনী বিল পাস...

Municipal Amendment Bills:  যেভাবে আপনারা বক্তব্য রাখলেন তাতে মনে হচ্ছে, আমরা বিধি সরিয়ে বিল পাশ করালাম। এটা সঠিক নয়',  বিরোধীদের কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 12, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:04 PM IST
কলকাতায় ২০৯, ওয়ার্ড বাড়ছে হাওড়ায়ও! বিধানসভায় সংশোধনী বিল পাস...
Image Credit: বিধানসভা পাস জোড়া সংশোধনী বিল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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কলকাতায় ২০৯, ওয়ার্ড বাড়ছে হাওড়ায়ও! বিধানসভায় সংশোধনী পাস বিল...
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