/কলকাতায় ২০৯, ওয়ার্ড বাড়ছে হাওড়ায়ও! বিধানসভায় সংশোধনী বিল পাস...

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৪৪ থেকে বেড়ে কলকাতায় এবার ওয়ার্ড সংখ্য়া ২০৯! ওয়ার্ড বাড়ছে হাওড়াতেও। ফের আলাদা হওয়ার পথে বালি। বিধানসভায় ধব্বনিভোটে পাস হয়ে জোড়া সংশোধনী বিল।
এদিন বিধানসভায় ফিরহাদ হাকিম বলেন,'কলকাতা পুরসভায় ওয়ার্ড বাড়ানোর নীতিগত বিরোধিতা করছি না। তবে আমলা, ইঞ্জিনিয়ারদের উপর না ছেড়ে, জনপ্রতিনিধিদের সংযুক্ত করে এই সিদ্ধান্ত নিলে ভালো হত। পুরনো একাধিক ওয়ার্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতা ও যাদবপুর অংশে। জনগণের আবেদন ও সাজেশন গ্রহণ করা হোক। মানুষের মতামত নেওয়া হোক। ওয়ার্ড ভিত্তিক শুনানি হোক। তবে আমি ডিলিমিটেশনের বিরোধিতা করছি না। রাজনৈতিক না করে, গণতান্ত্রিক করা উচিত'।
জবাবে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্র পাল বলেন, 'কলকাতা পুরসভার মানুষ কি বেটার পরিষেবা পেয়েছে? ইন্দোর, লখনউ থেকে জল সরবরাহ, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট শেখা উচিত ছিল। প্রতিমাসে চিন্তার বিষয় পুরসভায় খরচ কিভাবে হবে? পেনশন, বেতন হবে কি করে? পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা পাওয়া যায়নি। কারণ ইউসি দিতে পারেনি পুরসভা'।
পুরমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'স্বল্প বৃষ্টি হলেই জল। জমা জল নামে না। রাস্তার অবস্থা খারাপ। কে রাস্তা করেছে? ইঞ্জিনিয়াররা করেছে? বাটির মতো, দুই দিক উচুঁ। বিরোধিতা করার জন্যে কি বিরোধিতা করা হবে? আপনারা জানেন তিলজলা, এন্টালি, কসবায় কত অবৈধ নির্মাণ হয়েছে? জাভেদ বাবু কি আপনি জানেন না? সুরাহা করলে আমাদের কাছে অভিযোগ আসত না। অ্যাডেড এরিয়াতে মানুষ সুবিধা পায়নি। যেমন ধরুন বেহালা। স্বচ্ছ মিশনের সুবিধা পাননি মানুষ।
১৪৪ থেকে ২০৯ করা হচ্ছে, তাই আজ এই বিল আনা হয়েছে'।
মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, 'জাভেদ খান, ফিরহাদ হাকিম দীর্ঘদিন ধরে কাউন্সিলর। মেয়রও ছিলেন। কিন্তু আপনাদের তো ডিলিমিটেশন নিয়ে আইডিয়া নেই। আমি কলেজ ভোটে প্রথম জিতি'। বলেন, 'ড্রাফট নোটিফিকেশন হলে ৬০ দিন সময় থাকবে। দুটো সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হবে। ড্রাফট প্রকাশের আগে ও ফাইনাল লিস্ট বেরনোর আগে। কলকাতা পুরসভার নিজস্ব আইন আছে। যেভাবে আপনারা বক্তব্য রাখলেন তাতে মনে হচ্ছে, আমরা বিধি সরিয়ে বিল পাশ করালাম। এটা সঠিক নয়'।
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