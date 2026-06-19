/শনি-রবি হোর্ডিংয়েই লাইভ বিশ্বকাপ! আসছে সৌরচালিত ডিজিটাল বাস স্ট্যান্ড, একগুচ্ছ বড় ঘোষণা অগ্নিমিত্রার

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: কলকাতা শহরের ভোল বদলাতে এবং নোংরা-আবর্জনা ও জল জমার সমস্যা দূর করতে একগুচ্ছ বড় ঘোষণা করলেন কলকাতা পুরসভার ৪ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান অগ্নিমিত্রা পল। এক নজরে দেখে নিন কী কী বড় বদল আসতে চলেছে এবং আপনার কী কী নিয়ম মেনে চলতে হবে।
রাস্তা নোংরা করলেই জরিমানা
শহর পরিষ্কার রাখতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ১লা সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে এই নিয়ম। এবার থেকে নিয়মের অন্যথা হলে পকেট থেকে খসবে জরিমানা। রাস্তায় থুতু বা পিল ফেললে ১০০ টাকা জরিমানা। প্রকাশ্যে প্রস্রাব করলে ২০০ টাকা জরিমানা। নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ব্যবহার করলে ২০০ টাকা জরিমানা। ফুটপাতে বা দোকানের সামনের জায়গা বাধ্যতামূলকভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে। নোংরা থাকলে দোকানদারদের জরিমানা করা হবে।
জল জমার স্থায়ী সমাধান
বর্ষায় কলকাতার জল জমার সমস্যা মেটাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্য সেচ দফতরের সহায়তায় পাম্পের সংখ্যা বহুগুণ বাড়ানো হচ্ছে। পুরসভার কাছে ইতিমধ্যেই ৩৯টি পাম্প রয়েছে। নতুন করে ১০ হর্স পাওয়ারের আরও ৩৪টি পাম্প ভাড়া করা হয়েছে। জল দ্রুত নামানোর জন্য আরও ৫০টি পাম্প ভাড়া করার প্রক্রিয়া চলছে।
ডিজিটাল হোর্ডিং
নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার কিংবা লন্ডনের মতো এবার সেজে উঠছে তিলোত্তমা। গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ডিজিটাল হোর্ডিং বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে কলকাতার ৩টি প্রধান রাস্তা—পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট এবং থিয়েটার রোডে এই ডিজিটাল হোর্ডিং নিয়ে আসা হচ্ছে। পার্ক স্ট্রিট ও উড স্ট্রিট ক্রসিং এবং বরদান মার্কেটের সামনে ইতিমধ্যেই ডিজিটাল হোর্ডিংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কী কী দেখানো হবে এই হোর্ডিংয়ে? আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। এছাড়া শনি ও রবিবার এই ডিজিটাল স্ক্রিনগুলোতে ফুটবল বিশ্বকাপ লাইভ দেখানো হবে।
সৌরচালিত বাস স্ট্যান্ড
আগামী দিনে শহরের সব বাস স্ট্যান্ডকে ‘সোলার অপারেটেড ডিজিটাল বাস স্ট্যান্ড’-এ রূপান্তর করা হবে। এগুলো সম্পূর্ণ সৌরবিদ্যুতে চলবে, ফলে আলাদা করে কোনো বিদ্যুৎ খরচ হবে না।
প্রধানমন্ত্রীর আগমন ও বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান
প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা সফরকে কেন্দ্র করে গত ৬ দিন ধরে শহরে বড়সড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হচ্ছে। রাস্তাঘাট পরিষ্কারের পাশাপাশি নতুন করে পেইন্টিং বা রং করার কাজও শুরু হয়েছে।
রাজ্য জুড়ে নতুন হেল্পলাইন নম্বর
পুরো পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলের বাসিন্দাদের যেকোনো পুর-সমস্যা বা অভিযোগ জানানোর জন্য একটি নতুন হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। হেল্পলাইন নম্বর: 1800-345-0938। আপাতত সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে। তবে পরবর্তীতে এই পরিষেবা ২৪ ঘণ্টাই চালু থাকবে।
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