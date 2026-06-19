Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /শনি-রবি হোর্ডিংয়েই লাইভ বিশ্বকাপ! আসছে সৌরচালিত ডিজিটাল বাস স্ট্যান্ড, একগুচ্ছ বড় ঘোষণা অগ্নিমিত্রার

শনি-রবি হোর্ডিংয়েই লাইভ বিশ্বকাপ! আসছে সৌরচালিত ডিজিটাল বাস স্ট্যান্ড, একগুচ্ছ বড় ঘোষণা অগ্নিমিত্রার

পুর এলাকাগুলিকে আরও পরিচ্ছন্ন ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে ‘স্বচ্ছ অ্যাপ’ চালু করেছিল কলকাতা পুরসভা। তখনই অগ্নিমিত্রা জানিয়েছিলেন, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে পুর আইন অনুযায়ী যত্রতত্র নোংরা ফেললে জরিমানা করা হবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 19, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:15 PM IST
শনি-রবি হোর্ডিংয়েই লাইভ বিশ্বকাপ! আসছে সৌরচালিত ডিজিটাল বাস স্ট্যান্ড, একগুচ্ছ বড় ঘোষণা অগ্নিমিত্রার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
শোকের আড়ালেই আশার আলো: ব্রেন ডেড সন্তানের অঙ্গদানেই ৬ মুমূর্ষুর নতুন জীবন
ORGAN DONATION1 hr ago
2
Air India Crash2 hrs ago
3
Abhishek Banerjee2 hrs ago
4
R G Kar Case2 hrs ago
5
Prosenjit chatterjee3 hrs ago