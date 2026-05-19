/Abhishek Banerjee House demolition: অভিষেকের বাড়িতেও এবার বুলডোজার, শুভেন্দুর বাংলায় বেআইনি নির্মাণে কড়া পুরসভা

Abhishek Banerjee House demolition: বেআইনি অংশ ৭ দিনের মধ্যে ভেঙে ফেলতে বলা হয়েছে। যদি ভাঙা না হয় তাহলে কেন ভাঙা হল না তার কারণ দেখাতে বলা হয়েছে
রক্তিমা দাস: ক্ষমতায় এসেই বিজেপি সরকার বার্তা দিয়ে দিয়েছে যে বেআইনি বাড়ি আর নয়। তোপসিয়ায় একটি বাড়িতে আগুন লাগার পর সেই বাড়ির বেআইনি অংশ ভাঙা হয়েছে। এবার ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি বাড়ির কিছুটা অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হল।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি বাড়ি রয়েছে। একটি হল শান্তি নিকেতন বিল্ডিং এবং অন্যটি হল ১২১ কালীঘাট রোডে। দ্বিতীয় বাড়িটি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। এই দুটি বাড়িতেই বেআইনি নির্মাণ হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই দুটি বাড়ির বেআইনি অংশ ৭ দিনের মধ্যে ভেঙে ফেলতে বলা হয়েছে। যদি ভাঙা না হয় তাহলে কেন ভাঙা হল না তার কারণ দেখাতে বলা হয়েছে। ভাঙা না হলে করপোরেশনের তরফে এসে ওই দুই বাড়ির বেআইনি অংশ ভেঙে দেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে। এর খরচ দিতে হবে বাড়ি মালিককে। দুই জায়গাতেই পুর আইনের ৪০০(১) ধারায় নোটিস পাঠানো হয়েছে।
নোটিসে উল্লেখ রয়েছে যে কলকাতা মিউনিশিপ্যাল আইন ১৯৮০-র নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে ওই দুই বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে। যে বিল্ডিং প্ল্যান ছিল তার বাইরে গিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের ১৭টি সম্পত্তিতে নোটিস দেয় কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ। তালিকায় ছিল হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ি, শান্তিনিকেতন বিল্ডিং ও কালীঘাট মোড়ে আরও একটি বিল্ডিং। ওই বিল্ডিংয়ে রয়েছে একটি হার্ডওয়ারের দোকান। সূত্রের খবর তেমনই।
সূত্রের খবর, ওই বাড়িগুলির বিল্ডিং প্ল্যান-সহ যাবতীয় নথি নিয়ে পুরসভার দেখা করতে বলা হয়েছে অভিষেককে। সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হবে। কোথাও অবৈধ নির্মাণ হয়েছে কিনা, যদি হয়ে থাকে,তাহলে রেগুলারাইজেশন হয়েছিল কিনা, তা দেখা হবে। আইন মোতাবেক কাজ না হয়ে থাকলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে পুরসভা। কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, ১০-১৫ দিনের মধ্যে সব নথি জমা দিতে হবে।
