/New Market Murder: ধর্মতলায় ধুন্ধুমার: প্রেমই হল কাল? চপার দিয়ে কুপিয়ে খুন দীপককে

রণয় তিওয়ারি: খাস কলকাতা শহরে যুবককে কুপিয়ে খুন। থানা থেকে মাত্র ৪০০ মিটার দূরত্বে একটি মুদিখানার দোকান থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় দীপক গুপ্তা নামে বছর ১৮র ওই যুবককে। NRS হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গোটা ঘটনার তদন্তে নিউ মার্কেট থানার পুলিস।ইতিমধ্যে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ব্যারিকেডে ঘিরে রাখা হয়েছে ঘটনাস্থল। মোতায়েন রয়েছে পুলিস।
CCTV- ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, এক যুবক দোকানের ভেতরে ঢুকছে। তার কিছুক্ষণ পড়েই সে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান প্রেম ঘটিত কারণের জেরেই এই খুন। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিউ মার্কেট থানা এলাকার অমিয় হাজরা লেনের ঘটনা। বুধবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ নিজেদেরই মুদিখানা দোকানের ভেতর রক্তাক্ত অবস্থায় ছেলেটিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। গোটা ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।
পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্ত শশী তেওয়ারি (২৫), ওই একই এলাকার বাসিন্দা, দোকানে ঢুকে দীপককে গলায় একাধিকবার ছুরি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। আহতের ভাই ও এক বন্ধু তাকে দ্রুত জিডি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে অস্ত্রোপচারের জন্য তাকে এনআরএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দুপুর ১২.০৫ মিনিটে তার মৃত্যু হয়।
তদন্তকারী অফিসাররা জানান, তেওয়ারি এলাকার এক তরুণীর প্রতি দুর্বল ছিল এবং দীপকের সঙ্গে ওই তরুণীর কথা বলা সে পছন্দ করত না। তেওয়ারি আগে বেশ কয়েকবার দীপককে মেয়েটির থেকে দূরে থাকার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার দীপক, ওই তরুণী ও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে নিক্কো পার্কের ওয়াটার পার্কে ঘুরতে যায়।এই বেড়ানোর ঘটনায় তেওয়ারি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং এর জেরেই বুধবার সকালে পরিকল্পিতভাবে দীপকের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ।
অভিযুক্ত হামলার আগে পাশের একটি দোকান থেকে ছুরি কিনেছিল। ঘটনায় নিউ মার্কেট থানার পুলিস অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে। গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরিবারের অভিযোগ চপার দিয়ে খুন করেছে। এদিকে বুধবারের পর বৃহস্পতিবার গোটা এলাকা থমথমে। অবশ্য মৃতের পরিবারের লোকজনরা বলছেন, বিচার চাই। অভিযুক্তর ফাঁসি চাই।
