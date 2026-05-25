Raju Naskar: 'ভয় দেখাত, পুলিসকে পকেটে নিয়ে চলত, কাগজ চাইলেও দিত না', রাজু নস্করকে নিয়ে বিস্ফোরক বাসিন্দারা

Kolkata News: রাজু নস্করের দুটি বেআইনি নির্মাণে বুলডোজার চলে। তাঁর একাধিক সম্পত্তিতে নোটিস পাঠানো হয়। পুরসভার দাবি, একাধিক নিয়ম লঙ্ঘন করেই বহুতলগুলি তৈরি করা হয়েছিল ।
রণয় তিওয়ারি: কেউ ২৫ লাখ, কেউ ২৭ লাখ, কেউ আবার ৩০ লাখ টাকা দিয়ে ফ্লাট কিনেছেন। কিন্তু রবিবার বিল্ডিংয়ে নোটিস পড়তেই মাথায় বাজ পড়ার মতো অবস্থা বাসিন্দাদের। বেলেঘাটা থানা এলাকার বারোয়ারিতলা রোডের একটি পাঁচতলা বাড়ি। সেই বাড়িটি অবৈধ ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বাড়িটি ২০২৫ সালের জুন মাসে তৈরি করা হয়। বাড়িটি তৈরি করে রাজু নস্কর। বাড়িওয়ালেকে অন্ধকারে রেখে অবৈধ ভাবে নির্মাণ করা হয় বলে অভিযোগ।
তবে এদিন বাসিন্দারা তীব্র প্রতিবাদ জানান। বাড়ি ভেঙে দিলে কোথায় যাব আমরা। তাদের দাবি, রাজু নস্কর ভয় দেখাত আমাদের। থানা পুলিসকে পকেটে নিয়ে চলত। যখনই কাগজ পত্র চাইতাম, কিছুই দিতেন না। শুধু বলতেন, পরে পেয়ে যাবেন। একমাস হয়েছে, ফ্ল্যাটে এসেছি। এর মধ্যেই গতকাল নোটিস পরে গেল। কি করব বুঝে উঠতে পারছি না। তবে বারোয়ারিতলার একাধিক বাড়িতে নোটিস দেওয়া হয়েছে।
ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এক ব্যাক্তিকে চড় থাপ্পড়ও মানের এলাকাবাসী। রাজু নস্করের এক সাগরেদকে চড় থাপ্পড়। রাজু নস্করের এক সাগরেদ কে চড় থাপ্পড়। প্রবল বিক্ষোভ। এলাকায় সেন্ট্রাল ফোর্স। ইতিমধ্যেই খালি করে দেওয়া হয়েছে এলাকা। এর আগে তৃণমূল নেতা রাজু নস্করের অফিসও ভাঙার নোটিস। বেলেঘাটায় রাজু নস্করের অফিস ভাঙার নোটিস দেওয়া হয়।
রবিবারও বেলেঘাটায়রাজু নস্করের তৈরি বিশাল বহুতলের একাংশ ভাঙার কাজ শুরু হয় । দীর্ঘদিন ধরেই ওই নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ ছিল স্থানীয়দের একাংশের। পুরসভার দাবি, একাধিক নিয়ম লঙ্ঘন করেই বহুতলটি তৈরি করা হয়েছিল। কে এই রাজু নস্কর? বেলেঘাটার রাজনীতিতে রাজু চিরকালই ডাকসাইটে। নানা গোষ্ঠীতে বিদীর্ণ উত্তর কলকাতা তৃণমূলে সব পক্ষের কাছেই রাজু ‘জেন্টলম্যান’। তিনি সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। আবার কাউন্সিলর জীবন সাহার অন্নকূট উৎসবেও অন্যতম হোতা ছিলেন রাজু। কুণাল ঘোষের সঙ্গে তাঁর সখ্য রয়েছে। আবার বেলেঘাটার বিধায়ক পরেশ পালের সুভাষ মেলার সভাপতিও রাজু। তাঁর পুত্র স্বরাজ নস্করও তৃণমূলের সব পক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলেন। স্বরাজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পদাধিকারীও।
