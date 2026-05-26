/Kolkata Horror: অচৈতন্য করে গভীর রাত পর্যন্ত যৌন অত্যাচার, কলকাতায় স্কুলছাত্রীকে হাড়হিম গণধর্ষণ

Minor drugged and assaulted: চকোলেটের মধ্যে আগে থেকেই কড়া ঘুমের ওষুধ বা মাদক মেশানো ছিল। চকোলেটটি খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা। এর পর তাকে কোনও একটি অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে গিয়ে ওই দুই যুবক তার ওপর নৃশংস যৌন নির্যাতন চালায়।
সন্দীপ প্রামাণিক: রাজ্যে আবারও গণধর্ষণের শিকার কিশোরী। গত ১৭ এপ্রিল এই ঘটনা ঘটে। মাদক মেশানো চকোলেট খাইয়ে নাবালিকাকে গাড়িতে তুলে গণধর্ষণ এবং আপত্তিকর ভিডিয়ো তুলে ব্ল্যাকমেল করার এক হাড়হিম করা অভিযোগ সামনে এল বেহালা সংলগ্ন সরশুনা থানা এলাকায়। ওই নাবালিকা নির্যাতিতার স্কুলের বান্ধবী ও অজ্ঞাতপরিচয় ওই যুবকের বিরুদ্ধে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে মাদক খাইয়ে ধর্ষণ, যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে।
মাদক মেশানো চকোলেট খাওয়ায় সে অচৈতন্য হয়ে পড়লে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে তার উপর অত্যাচার চালানো হয়। গভীর রাত পর্যন্ত চলে ওই যৌন নির্যাতন। ওই ধর্ষণ তথা যৌন নির্যাতনের ভিডিয়ো তুলে রাখা হয়। কিন্তু যেহেতু সেই সময় তৃণমূল সরকার ছিল তাই পুলিসের উপর ভরসা রাখতে পারেনি পরিবারের লোকজন। সেকারণেই অভিযোগও জানায়নি সেই সময়। সরকার পরিবর্তন হতেই থানায় অভিযোগ নির্যাতিতার পরিবারের। ইতিমধ্যেই এ ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
পুলিসের বক্তব্য, "গাড়িতে যাওয়ার সময় মেয়েটিকে চকলেট জাতীয় খাবার দেয় অভিযুক্তরা। সেটি খাওয়ার পরেই অজ্ঞান হয়ে যায় সে। পরে অন্য একটি জায়গায় গিয়ে জ্ঞান ফিরলে সে বুঝতে পারে তাঁকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে।" জানা গিয়েছে, ঘটনার পর থেকেই নাবালিকা মানসিক অবসাদে ভুগছিল। বাড়ির কারও সঙ্গে ভাল করে কথাও বলত না। সারাক্ষণ ভয়ে থাকত। মাঝেমধ্যে কান্নাকাটি করলেও মুখ খুলত না। ভাল করে পড়াশোনাও করতে পারছিল না সে। এতে তার অভিভাবকদের সন্দেহ হয়।
নাবালিকার মায়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গত বুধবার সরশুনা থানার পুলিস ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং পকসো আইনের একাধিক কঠোর ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। এদিন সারশুনা থানায় এসে কথা বলেন বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ। তিনি জানান যে আগে সরকারের উপর ভরসা রাখতে পারেনি নির্যাতিতার পরিবার। আমরা রাজ্যে ক্ষমতা আশায় পরিবার ভরসা রাখতে পেরে থানায় অভিযোগ জানায় ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)