Dumdum Fire Death: মর্মান্তিক: ঘরেই আগুন লাগালেন মানসিক ভারসাম্যহীন অভিষেক-- দমদমে মা-ছেলে নিমেষে ছাই
Fire Death at Dumdum: স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সিঁথি থানা ও নাগেরবাজার সংলগ্ন পূর্ব সিঁথি এলাকার একটি আবাসনের চারতলায় বসবাস করতেন ৫০ বছর বয়সী অভিষেক শিকদার এবং তাঁর বৃদ্ধা মা। প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের দাবি, মা ও ছেলে উভয়েই দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছিলেন।
সৌমেন ভট্টাচার্য: সাতসকালে নাগেরবাজারের সাতগাছি এলাকায় এক ভয়াবহ ও মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী থাকল শহরবাসী। চারতলা আবাসনের একটি বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হল মা ও ছেলের অগ্নিদগ্ধ দেহ। প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য— মানসিক অবসাদ বা ভারসাম্যহীনতার জেরে ছেলে নিজেই ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শুক্রবারের এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের স্তব্ধতা বিরাজ করছে।
ঘটনার বিবরণ
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সাতগাছি এলাকায় একটি আবাসনের চারতলায় বসবাস করতেন ৫০ বছর বয়সী অভিষেক শিকদার এবং তাঁর বৃদ্ধা মা। প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের দাবি, মা ও ছেলে উভয়েই দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছিলেন। শুক্রবার দুপুর প্রায় ২টো ৩০ মিনিট নাগাদ হঠাৎই ওই আবাসনের চারতলার জানালা দিয়ে আগুনের ঝলকানি ও কালো ধোঁয়া বের হতে দেখেন এলাকাবাসী। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা ঘরে।
আগুনের তীব্রতা দেখে আতঙ্কিত বাসিন্দারা তৎক্ষণাৎ নাগেরবাজার থানা এবং দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন কর্মীরা। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এলে ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন উদ্ধারকারীরা। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, ঘরের মেঝের ওপর মা ও ছেলের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে।
উদ্ধার ও মৃত্যুর কারণ
পুলিস ও দমকল সূত্রে খবর, উদ্ধার করার সময় অভিষেক শিকদার এবং তাঁর মায়ের দেহ পুরোপুরি দগ্ধ অবস্থায় ছিল। তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, অভিষেক নিজেই ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ভেতরে আগুন ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী তৈরি হওয়ায় তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেও সম্ভব হয়নি। বিষাক্ত ধোঁয়া এবং আগুনের তাপে শ্বাসরোধ হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান করা হচ্ছে।
প্রতিবেশীদের বয়ান ও মানসিক অবসাদের ছায়া
সাতগাছি এলাকার ওই আবাসনের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মা ও ছেলে এই ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। খুব একটা কারও সঙ্গে মেলামেশা করতেন না তাঁরা। তাঁদের মানসিক সমস্যা সম্পর্কে এলাকায় প্রচার ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানান, দুপুরবেলা যখন আগুন ধরেছিল, তখন ভেতর থেকে বাঁচার আকুতি শোনা গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দরজা ভেতর থেকে শক্ত করে বন্ধ থাকায় কেউ সাহায্য করতে পারেনি।
এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, 'আমরা বুঝে ওঠার আগেই চারতলায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখি। পরে জানতে পারলাম মানসিক সমস্যার কারণে অভিষেক নিজেই নাকি এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। তাঁদের মৃত্যু অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।'
পুলিসের তদন্ত ও বর্তমান পরিস্থিতি
ইতিমধ্যেই মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ এবং সঠিক সময় জানা যাবে। দমকল আধিকারিকদের মতে, ঘরে প্রচুর দাহ্য পদার্থ বা পোশাক-আশাক ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিস জানার চেষ্টা করছে এই অগ্নিকাণ্ড কোনও পরিকল্পিত আত্মহত্যার প্রচেষ্টা কি না। নাগেরবাজার থানা এবং সিঁথি থানার পুলিস যৌথভাবে এলাকাটি ঘিরে রেখেছে এবং পরিবারের অন্য কোনও আত্মীয়ের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।
শোকাতুর এলাকা
শীতের শেষে হঠাৎ এমন এক ঘটনায় বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে উত্তর কলকাতার এই জনবহুল এলাকায়। সাতগাছি এলাকায় আজ থমথমে পরিবেশ। মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব এবং একাকী বসবাসকারী প্রবীণদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের একবার প্রশ্ন তুলে দিল এই দুর্ঘটনা। অভিষেক ও তাঁর মায়ের অকালপ্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন স্থানীয় কাউন্সিলর ও জনপ্রতিনিধিরা।
দমকল ও পুলিস বাহিনী এখন অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত উৎস সন্ধানে ফরেনসিক তদন্তের সাহায্য নিতে পারে বলে জানা গেছে।
আরও পড়ুন: http://Kolkata Fire: ভোররাতে শহরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! লেলিহান শিখার ...
আরও পড়ুন: http://Fire in Stadium WATCH: ক্লাবের ম্যাচ চলছিল! ৩২০০ আসনের স্টেডিয়াম ...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)