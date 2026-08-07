/নিউটাউনে ভয়ংকর ঘটনা! ফাঁকা বাড়িতে ১২-র নাবালিকার সঙ্গে চরম ঘৃণ্য আচরণ যুবকের, গ্রেফতার

নান্টু হাজরা: ১২ বছরের এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল নিউটাউন থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে নিউটাউনের গৌরাঙ্গনগর এলাকার নিবেদিতা পল্লীতে। ধৃত যুবকের নাম রামপ্রসাদ বিশ্বাস (৩২)। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত নাবালিকা ও তার মা নিবেদিতা পল্লীর একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন। প্রতিদিনের মতো নাবালিকার মা কাজের সূত্রে বাইরে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে বাড়ি ফাঁকা থাকায় পাশের বাড়ির বাসিন্দা রামপ্রসাদ বিশ্বাস ঘরে ঢোকে। অভিযোগ, নাবালিকা একা থাকার সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত যুবক তার ওপর যৌন নির্যাতন করে।
পরবর্তী সময়ে নাবালিকার মা কাজ থেকে ফিরলে সে সম্পূর্ণ বিষয়টি তাকে জানায়। তারপরই নাবালিকার বাড়ির লোকেরা নিউটাউন থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরেই তৎপর হয়ে ওঠে পুলিস প্রশাসন। নিবেদিতা পল্লী এলাকাতেই অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত রামপ্রসাদ বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে পুলিস।
পুলিস সূত্রে খবর, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গিয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায়, বিশেষ করে পকসো (POCSO) আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে নিউটাউন থানার পুলিস। নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করানোর পাশাপাশি তার জবানবন্দি নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
এই ঘটনার পেছনে আর কোনো পরিস্থিতি জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। জনবহুল এলাকায় এই ধরনের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
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