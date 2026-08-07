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নিউটাউনে ভয়ংকর ঘটনা! ফাঁকা বাড়িতে ১২-র নাবালিকার সঙ্গে চরম ঘৃণ্য আচরণ যুবকের, গ্রেফতার

Newtown Incident:  প্রতিদিনের মতো নাবালিকার মা কাজের সূত্রে বাইরে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে বাড়ি ফাঁকা থাকায় পাশের বাড়ির, প্রতিবেশী যুবক রামপ্রসাদ বিশ্বাস ঘরে ঢোকে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 07, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:02 AM IST
নিউটাউনে ভয়ংকর ঘটনা! ফাঁকা বাড়িতে ১২-র নাবালিকার সঙ্গে চরম ঘৃণ্য আচরণ যুবকের, গ্রেফতার

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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