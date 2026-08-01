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গভীর রাতে বাড়ি ফেরা নিয়ে চিন্তা? ১ আগস্ট থেকে কলকাতায় বাড়ছে নাইট বাস, কোন কোন রুটে মিলবে পরিষেবা?

Kolkata Night Bus Service: কলকাতায় রাতের সরকারি বাসের সংখ্যা ও রুট বাড়ানো হচ্ছে। রাতের নাইট শিফট কর্মী, ট্রেনের যাত্রী ও শিক্ষার্থীদের যাতায়াত আরও সহজ ও নিরাপদ হবে। অ্যাপ-ক্যাব বা ট্যাক্সির ওপর নির্ভরতা কমবে এবং যাতায়াতের খরচ অনেকটাই বাঁচবে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 01, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:26 AM IST
গভীর রাতে বাড়ি ফেরা নিয়ে চিন্তা? ১ আগস্ট থেকে কলকাতায় বাড়ছে নাইট বাস, কোন কোন রুটে মিলবে পরিষেবা?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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