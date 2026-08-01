/গভীর রাতে বাড়ি ফেরা নিয়ে চিন্তা? ১ আগস্ট থেকে কলকাতায় বাড়ছে নাইট বাস, কোন কোন রুটে মিলবে পরিষেবা?

অয়ন ঘোষাল: রাতের কলকাতায় বড় স্বস্তি। মেট্রোর সময় বাড়ার ফলে আজ শনিবার পয়লা অগাস্ট থেকেই বাড়ছে সরকারি রাত্রিকালীন বা নাইট বাস পরিষেবা। রাতের শিফটে কর্মরত মানুষ, হাসপাতালের কর্মী, অফিসযাত্রী, ছাত্রছাত্রী কিংবা দূরপাল্লার ট্রেন থেকে রাত করে ফেরা যাত্রীদের জন্য সুবিধা করতে এই সিদ্ধান্ত।
আজ শনিবার (১ আগস্ট) থেকে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় সরকারি রাত্রিকালীন বাস পরিষেবার সংখ্যা আরও বাড়ানো হচ্ছে। পরিবহণ দপ্তরের লক্ষ্য, রাতের শহরে গণপরিবহণকে আরও সহজলভ্য ও নিরাপদ করে তোলা, যাতে যাত্রীদের ট্যাক্সি বা অ্যাপ-ক্যাবের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করতে না হয়।
যে রুটগুলিতে অতিরিক্ত সরকারি বাস চলবে:
হাওড়া থেকে গড়িয়া
হাওড়া থেকে পাটুলি
হাওড়া থেকে নিউ টাউন
হাওড়া থেকে নীলগঞ্জ (ব্যারাকপুর)
ডানলপ থেকে বালিগঞ্জ
শিয়ালদহ থেকে ঠাকুরপুকুর
কাঁকুড়গাছি থেকে বেহালা
এছাড়াও নাইট বাস পরিষেবা শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যেমন—
উল্টোডাঙা, ডানলপ, শ্যামবাজার, গিরিশ পার্ক, ধর্মতলা, এক্সাইড, রুবি, বেলেঘাটা, রাসবিহারী, টালিগঞ্জ, সায়েন্স সিটি, খিদিরপুর, পার্ক সার্কাস, হাওড়া স্টেশন, গড়িয়া, রথতলা, যাদবপুর ৮বি এবং করুণাময়ী মোড় হয়ে চলাচল করবে।
এই উদ্যোগের ফলে কী সুবিধা হবে?
রাতের যাত্রীদের জন্য আরও বেশি সরকারি বাস
অপেক্ষার সময় কমবে
অফিস ও হাসপাতালের কর্মীদের যাতায়াতে সুবিধা
ট্রেন থেকে নেমে বাড়ি ফেরার সংযোগ আরও সহজ হবে
নিরাপদ ও সাশ্রয়ী গণপরিবহণের সুযোগ বাড়বে
উল্লেখ্য, অন্যদিকে রাজ্যের মহিলাদের সরকারি বাসে যাতায়াত আরও সহজ ও সুবিধাজনক করতে আজ, ১ আগস্ট থেকে চালু হচ্ছে বহু প্রতীক্ষিত 'পিঙ্ক কার্ড' ব্যবস্থা। এই কার্ডের মাধ্যমে যোগ্য মহিলা যাত্রীরা সরকারি বাসে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী বিনামূল্যে বা সুবিধাজনকভাবে যাতায়াতের সুযোগ পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা দিতে রাজ্যকে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। মূলত, অনেকেই মহিলা বা যুবতীকে দেখা যাচ্ছে ভাড়া দেওয়ার জন্য বক্তব্য রাখতে। যেকারণে যাঁদের প্রয়োজন, তাঁরাই এই পিঙ্ক কার্ড পাবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন। যাঁরা ভাড়া দিতে পারবেন, তাঁদের এই কার্ড বা সুবিধা দেওয়া হবে না, তাও পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
রাজ্য সরকারের উদ্যোগে চালু হওয়া এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল মহিলাদের নিরাপদ, সহজ ও সাশ্রয়ী গণপরিবহন নিশ্চিত করা। ইতিমধ্যেই আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা বহু মহিলার হাতে পিঙ্ক কার্ড পৌঁছে গেছে। পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজ থেকেই কার্ডটি সরকারি বাসে ব্যবহার করা যাবে। বাসে ওঠার সময় পিংকার্ড প্রদর্শন বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাইয়ের মাধ্যমে যাত্রীরা এই সুবিধা পাবেন। পরিবহণ দফতর আশা করছে, নতুন এই ব্যবস্থা চালু হলে সরকারি বাসে মহিলাদের যাতায়াত আরও স্বচ্ছ, দ্রুত ও প্রযুক্তিনির্ভর হবে।
প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য পরিবহণ নিগম, বাসকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের দাবি, এই উদ্যোগ মহিলাদের দৈনন্দিন যাতায়াতকে আরও সহজ করবে এবং গণপরিবহণের প্রতি তাঁদের আস্থা বাড়াবে।
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