/২১ জুলাই এর সভা নিয়ে কালীঘাট তৃণমূলের বড় খবর: কোথায় হবে সভামঞ্চ? রাস্তা না আটকানোর জন্য নতুন ভাবনা মমতার

প্রবীর চক্রবর্তী: প্রতি বছরের মতো এবারও তৃণমূল কংগ্রেসের মেগা রাজনৈতিক কর্মসূচি 'একুশে জুলাই'-এর শহীদ দিবস সমাবেশকে কেন্দ্র করে টানটান নাটক। শাসকদল বিজেপি-পুলিস প্রশাসন-ঋতব্রত তৃণমূল আর কালীঘাট তৃণমূলের চূড়ান্ত বিরোধ ২১ জুলাইয়ের সভা নিয়ে। হাইকোর্টে একের পর এক রায়। কে পাবে ধর্মতলায় সুযোগ? ঋতব্রত না মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়? অবশেষে সেই তরজায় ইতি। কালীঘাটের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। প্রশাসন ও দলের টানাপড়েনের পর অবশেষে চূড়ান্ত হয়েছে সমাবেশ ও প্রধান সভামঞ্চের স্থান। কলকাতা পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে শনিবার সমাবেশস্থল পরিদর্শন করেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সব দিক খতিয়ে দেখে শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বিড়লা তারামণ্ডলের (Birla Planetarium) সামনের অংশে মঞ্চ বাঁধার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ এড়াতে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এবার বেশ কিছু বিকল্প ও দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কালীঘাট শিবির।
সভামঞ্চের স্থান চূড়ান্ত
শনিবার কলকাতা পুলিসের ডিসি ও অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে সমাবেশস্থল পরিদর্শনে যান তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। এই প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন, দলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ এবং প্রবীণ নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। পুলিস ও দলের যৌথ পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, তারামণ্ডলের সামনের রাস্তার পুরো অংশটি আটকে মঞ্চ করা হবে না। তারামণ্ডলের সামনের ‘ওয়েস্টার্ন পার্ট’ অর্থাৎ পশ্চিমের অংশটি সম্পূর্ণ ফাঁকা রাখা হবে। তার পরিবর্তে রাস্তার ‘ইস্টার্ন পার্ট’ বা পূর্বের অংশে মূল সভামঞ্চটি তৈরি করা হবে।
জনসাধারণ সুবিধার্থে বিশেষ ছাড়:
তারামণ্ডল সংলগ্ন এলাকাটি কলকাতার অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সেখানে প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে প্রশাসনের কাছে বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। পরিদর্শনের পর কুনাল ঘোষ ও দোলা সেনরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, সমাবেশের কারণে রবীন্দ্র সদন (Rabindra Sadan) এবং অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস (Academy of Fine Arts)-এর কার্যকলাপে যেন কোনও রকম বিঘ্ন না ঘটে, তা নিশ্চিত করা হবে। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কোনো অসুবিধা করা হবে না বলে প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের আশ্বস্ত করেছে কালীঘাট শিবির। ফলে ২১শে জুলাইয়ের সমাবেশের দিনও এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোতে সাধারণ মানুষের আনাগোনা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হবে।
যানবাহন চলাচলের বিকল্প ব্যবস্থা:
শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে সচল রাখতে পুলিস ও দল যৌথভাবে একটি বাস্তবসম্মত রুট ম্যাপ তৈরি করেছে। তারামণ্ডলের সামনের যে পশ্চিম অংশটি (Western Part) ফাঁকা রাখা হচ্ছে, সেই ফাঁকা থাকা একপাশ দিয়ে সারা দিন অবাধে গাড়ি চলাচল করতে পারবে। এর ফলে এজেসি বোস রোড বা জওহরলাল নেহেরু রোডের সংযোগস্থলে কোনও বড়সড় যানজট তৈরি হবে না। একদিকে ইস্টার্ন পার্টে লক্ষাধিক দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সমাবেশ চলবে, অন্যদিকে ঠিক তার পাশ দিয়েই স্বাভাবিক ছন্দে শহরের যানবাহন চলাচল করবে।
একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য আবেগ এবং শক্তির অন্যতম বড় প্রদর্শন। তবে দলগত শক্তির পাশাপাশি নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখাও যে প্রশাসনের বড় চ্যালেঞ্জ, তা ভালো করেই জানে শাসক শিবির। সেই কারণেই এবার কলকাতা পুলিশের উপস্থিতিতে দোলা সেন, কুনাল ঘোষদের এই মাঠ পরিদর্শন এবং তারামণ্ডলের পূর্ব অংশকে সভামঞ্চের জন্য বেছে নেওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্র সদন ও অ্যাকাডেমিকে সচল রেখে এবং একমুখী রাস্তা দিয়ে অবাধ গাড়ি চলাচলের এই বন্দোবস্ত সাধারণ নাগরিক ও নিত্যযাত্রীদের অনেকটাই স্বস্তি দেবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
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