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২১ জুলাই এর সভা নিয়ে কালীঘাট তৃণমূলের বড় খবর: কোথায় হবে সভামঞ্চ? রাস্তা না আটকানোর জন্য নতুন ভাবনা মমতার

Kalighat TMC 21 July meeting spot: কালীঘাটের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। প্রশাসন ও দলের টানাপড়েনের পর অবশেষে চূড়ান্ত হয়েছে সমাবেশ ও প্রধান সভামঞ্চের স্থান। কলকাতা পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে শনিবার সমাবেশস্থল পরিদর্শন করেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সব দিক খতিয়ে দেখে শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বিড়লা তারামণ্ডলের (Birla Planetarium) সামনের অংশে মঞ্চ বাঁধার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 18, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:08 PM IST
২১ জুলাই এর সভা নিয়ে কালীঘাট তৃণমূলের বড় খবর: কোথায় হবে সভামঞ্চ? রাস্তা না আটকানোর জন্য নতুন ভাবনা মমতার
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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