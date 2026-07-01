ধর্মতলায় একুশে জুলাইয়ের সভায় 'না' পুলিসের, পাল্টা অন্য পরিকল্পনার ইঙ্গিত মমতা শিবিরের

প্রবীর চক্রবর্তী: ধর্মতলায় তৃণমূলের কোনও পক্ষকেই ২১ জুলাইয়ের সমাবেশের অনুমতি দিল না কলকাতা পুলিস। অনুমতি চেয়ে কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতব্রত তৃণমূল-দুই পক্ষই কলকাতা পুলিসের কাছে আবেদন করেছিল। কিন্তু কাউকেই সভার অনুমতি দিল না পুলিস।
প্রতিবছর ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে শহিদ দিবস পালন করে তৃণমূল কংগ্রেস। সারা বছরে ওটাই ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বড় সমাবেশ। ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর এটাই ছিল একুশে জুলাইয়ের প্রথম সমাবেশ। দল ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন ছিল, ধর্মতলার সমাবেশের অনুমতি পাবে কোন পক্ষ? মমতা পন্থী নাকি ঋতব্রত পন্থীরা। এবার দুই পক্ষেরই পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিল কলকাতা পুলিস।
সভা করার লক্ষ্যে ভিক্টোরিয়া হাউসের সমানে মঞ্চের জন্য মাপজোক শুরু করে দিয়েছিলেন কুণাল ঘোষ, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, দোলা সেনরা। তাদেরকে এর জন্য় তলব করেছে পুলিস। আজই তাদের হেয়ার স্ট্রিট থানায় যাওয়ার কথা। এখন শোনা যাচ্ছে ধর্মতলায় সভা করার ব্যাপারে অনড় মমতা পন্থী তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে, ঋতব্রত শিবির এনিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালাচ্ছে।
দল কার, প্রতীক কার এনিয়ে তৃণমূলের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাত চরমে। এরকম এক পরিস্থিতিতে ধর্মতলার সভা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘাত শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেই সভায় না করে দিয়েছে পুলিস। গতবার কলকাতা হাইকোর্ট ভিক্টোরিয়া হাউসের সামেন একুশে জুলাইয়ের সভায় আপত্তি জানিয়েছিল। পরে বেশকিছু কড়া নির্দেশিকার পর সভার অনুমতি দেওয়া হয়। রাজনৈতিক মহলের ধারনা হাইকোর্টের সেই মনভাবকে মাথায় রেখেই ধর্মতলায় একুশে জুলাইয়ের সভায় না করছে পুলিস।
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু করেছিল অন্য কোথায় একুশে জুলাইয়ের সভা করা যায়। আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির বলছে তারা ধর্মতলাতেই যাবেন। প্রয়োজনে ২ জনকে নিয়ে শহিদ বেদীতে মালা দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্ষেত্রে মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় শিবির কলকাতা হাইকোর্টে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এখন দেখা যাক দুই পক্ষে কী করে। পাশপাাশি কলকাতা পুলিস তাদের কোথায় সভার অনুমতি দেয় সেটাও দেখার বিষয়।
কলকাতা পুলিসের সিদ্ধান্ত নিয়ে ঋতব্রত শিবিরের নেতা সন্দীপন সাহা বলেন, এনিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করব। আমরা একযোগেই সিদ্ধান্ত নেব। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে মানতে হবে। তবে একুশে জুলায়ের সভা আমরা নিশ্চিতভাবেই করব।
উল্লেখ্য, ভিক্টেরিয়া হাউসের সামনের জায়গা নিয়ে সিপি গতকাল বলেছিলেন, ওই জায়গাটিতে এমনিতেই ১৪৪ ধারা থাকে। কোনওরকম মিটিং মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয় না। তাই ওখানে কাউকে পারমিশন দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।
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