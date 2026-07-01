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ধর্মতলায় একুশে জুলাইয়ের সভায় 'না' পুলিসের, পাল্টা অন্য পরিকল্পনার ইঙ্গিত মমতা শিবিরের

TMC 21 July Martyr's Day: ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু করেছিল অন্য কোথায় একুশে জুলাইয়ের সভা করা যায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 01, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:01 PM IST
ধর্মতলায় একুশে জুলাইয়ের সভায় 'না' পুলিসের, পাল্টা অন্য পরিকল্পনার ইঙ্গিত মমতা শিবিরের
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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