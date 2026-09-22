/টয়লেট ভ্যান সরাতে গিয়ে অভিষেকের বাড়িতে ঘষা, চাকরি হারান পুলিসকর্মী, বিরাট রায় হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: টয়লেট ভ্যান সরাতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বাড়ির দেওয়ালে ঘষা লাগে গাড়ির। আর তার জেরেই চাকরি চলে যায় এক পুলিস কর্মীর। সেই চাকরি ফিরিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সাংসদের বাড়িতে ঘষা লাগাতেই বরখাস্ত করা হয়েছিল ধীরেন্দ্র নাথ মাহাত নামে ওই পুলিস কর্মীকে। এমনটাই মন্তব্য করল হাইকোর্ট।
অসুস্থ হয়ে পড়ায় ২০০৫ সালে হালকা কাজের আবেদন জানান পুলিসের গাড়ির ওই চালক। ওই আবেদনের কথা মাথায় রেখে ২০০৭ সালে পুলিসের যেসব গাড়ি চলে তার ড্রাইভারদের সুপারভাইজার হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তার পর থেকে তিনি ওই কাজই করছিলেন। কিন্তু সমস্যা হয় ২০২৩ সালে।
২০২৩ সালে অভিষেকের বাড়ির সামনে একটি টয়লেট ভ্যানকে কেন্দ্র করে সমস্যার সৃষ্টি হয়। ওই পুলিসকর্মী সেই টয়লেট ভ্যানটি সরাতে যান। ভুলক্রমে ভ্যানটি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা দেয়। ততক্ষনাত্ তাকে সাসপেন্ড করে শুরু হয় ইন্টারন্যাল এনকোয়ারি। তার পরেই তিনি মামলা করেন। ২০২৪ সালে তাঁকে সাসপেন্ড করা হলেও ২০২৫ সালে তাঁকে ডিসমিস করা হয়। শারীরিক সমস্যা থাকায় মাহাত তাঁর ড্রাইভিং লাইসেন্স রিনিউ করাননি। ফলে প্রশ্ন তোলা হয় লাইসেন্স নেই, কেন তিনি ওই ভ্যান সরাতে গিয়েছিলেন।
এদিকে, পরে সাসপেন্ড উঠলেও ইন্টারন্যাল এনকোয়ারিতে দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। হাই সিকিউরিটি জোন বলে ওই সাসপেনশন, এমনটাই তখন জানানো হয়েছিল।
এনিয়ে মামলা দায়ের হয় আদালতে। সেই মামলায় ওই পুলিসকর্মীর চাকরি ফিরিয়ে দিল হাইকোর্ট। সামান্য শাস্তি হলেও তাকে চাকরি ফেরত দিতে হবে বলে নির্দেশ বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চের। মামলাকারীর আইনজীবী শতাব্দী দাস বলেন, এই ভুলের জন্য এতবড় শাস্তি দেওয়া যায় না। ছোট কোনও শাস্তি হতে পারে। চার সপ্তাহের মধ্যে চাকরি ফেরত দিতে হবে।
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