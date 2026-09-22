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টয়লেট ভ্যান সরাতে গিয়ে অভিষেকের বাড়িতে ঘষা, চাকরি হারান পুলিসকর্মী, বিরাট রায় হাইকোর্টের

Abhishek Banerjee: ২০২৩ সালে অভিষেকের বাড়ির সামনে একটি টয়লেট ভ্যানকে কেন্দ্র করে সমস্যার সৃষ্টি হয়। ওই পুলিসকর্মী সেই টয়লেট ভ্যানটি সরাতে যান

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 22, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:10 PM IST
টয়লেট ভ্যান সরাতে গিয়ে অভিষেকের বাড়িতে ঘষা, চাকরি হারান পুলিসকর্মী, বিরাট রায় হাইকোর্টের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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