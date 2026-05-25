Abhishek Banerjee: সোম-দুপুরে অভিষেকের বাড়িতে পুলিস: বেআইনি নির্মাণ নিয়ে পুরসভার আইনি নোটিসের পরই বড় ঘটনা, বড় আপডেট

Kolkata Corporation Notice to Abhishek Banerjee: তবে, সর্বশেষ পাওয়া খবরে, কালীঘাটের বাসভবনের বেআইনি নির্মাণ এবং সম্পত্তি বিতর্ক নিয়ে এবার আইনি পথেই হাঁটলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা পৌরনিগমের (KMC) দেওয়া কড়া নোটিসের জবাবে সরাসরি সংঘাতের পথ এড়িয়ে, নিজের আইনজীবীর মাধ্যমে পুর কর্তৃপক্ষের কাছে আরও ১০ দিন সময় চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি। 

Written ByNabanita Sarkar Updated byNabanita Sarkar
Published: May 25, 2026, 04:18 PM IST|Updated: May 25, 2026, 04:43 PM IST
Image Credit: অভিষেকের বাড়িতে পুলিসের টিম

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

