/Abhishek Banerjee: সোম-দুপুরে অভিষেকের বাড়িতে পুলিস: বেআইনি নির্মাণ নিয়ে পুরসভার আইনি নোটিসের পরই বড় ঘটনা, বড় আপডেট

রক্তিমা দাস: সময় কি সত্যিই খারাপ যাচ্ছে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের? রাজনৈতিক মহল অন্তত তাই-ই মনে করছে। ৪ঠা মে ভোটোর ফলপ্রকাশের পর থেকেই ঘরে-বাইরে প্রবল অসন্তোষের মধ্যে পড়েছেন অভিষেক। দলের হারের জন্য ছোট বড় অনেক নেতাই তাঁর সিদ্ধান্তকে দায়ী করছেন। সরাসরি অভিষেকের জন্যই দল ডুবল বলে মনে তোপ দেগেছেন অনেক তৃণমূল নেতা। কিন্তু এই নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও কথা বলতে দেখা যায়নি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে। ভোটের আগে প্রকাশ্য জনসভায় বিজেপিকে টার্গেট করে কটু কথা বলায় আদালত তীব্র ভর্ত্সনা করেছে। এবার বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই অভিষেকের বাড়ির আইনত অবস্থান ও সম্প্রসারণ নিয়ে পুরসভার নোটিস পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনে তাঁর ওই বিশাল ইমারত ভেঙে ফেলে হবেও বলে জানানো হয়েছে।
তবে, সর্বশেষ পাওয়া খবরে, কালীঘাটের বাসভবনের বেআইনি নির্মাণ এবং সম্পত্তি বিতর্ক নিয়ে এবার আইনি পথেই হাঁটলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা পৌরনিগমের (KMC) দেওয়া কড়া নোটিসের জবাবে সরাসরি সংঘাতের পথ এড়িয়ে, নিজের আইনজীবীর মাধ্যমে পুর কর্তৃপক্ষের কাছে আরও ১০ দিন সময় চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি।
পুরসভা সূত্রে খবর, অভিষেকের আবেদন মেনে তাঁকে এই ১০ দিন সময় দেওয়া হচ্ছে। তবে এই সময়ের মধ্যে উপযুক্ত নথি বা প্রমাণ পেশ করতে না পারলে পুরসভা আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।
গত সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'টি ঠিকানা-- কালীঘাট রোড এবং হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে কলকাতা পুরনিগমের তরফ থেকে জোড়া নোটিস পাঠানো হয়েছিল। কালীঘাটে তাঁর 'শান্তিনিকেতন' বাসভবনের দেওয়ালে রীতিমতো নোটিস সেঁটে দিয়ে আসেন পুর আধিকারিকরা। নোটিসে স্পষ্ট জানতে চাওয়া হয়েছিল, বাড়ির অতিরিক্ত নির্মাণকাজের জন্য পুরসভার পূর্বানুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না। শুধু তাই নয়, ওই বেআইনি অংশ ভেঙে ফেলারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
পাশাপাশি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও ১৭টি সম্পত্তির ওপর কড়া নজর রয়েছে পুরসভার বিল্ডিং ও অ্যাসেসমেন্ট বিভাগের। কেন এই নির্মাণগুলিকে বেআইনি বলা হবে না, তা নিয়ে নথি-সহ জবাব চাওয়া হয়েছিল। এই নোটিসের জবাব দেওয়ার শেষ দিন ছিল ২৫ মে, সোমবার।
কয়েক দিন আগেই এই বেআইনি নির্মাণ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়ে প্রকাশ্য রাস্তায় মেজাজ হারাতে দেখা গিয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বৈঠক সেরে বেরোনোর সময় ক্ষুব্ধ অভিষেক আঙুল উঁচিয়ে ধমকের সুরে বলেছিলেন,
'কলকাতা পৌরনিগমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, অবৈধ অংশটা কোথায়। নির্দিষ্ট করে জেনে আসুন বাড়ির কোন অংশটা অবৈধ, তারপর আমাকে প্রশ্ন করুন।'
কিন্তু সেই চরম সময়সীমা পার হওয়ার ঠিক আগের দিন, অর্থাৎ রবিবার সকালে আচমকাই সুর নরম করে আইনজীবীর মারফত পুরসভাকে চিঠি পাঠান তিনি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আইনি জটিলতা এড়াতেই আপাতত পুরসভার নিয়ম মেনে চলার কৌশল নিয়েছেন তৃণমূলের এই হেভিওয়েট নেতা।
কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে জানিয়েছেন, শহরে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে পুরসভা অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ইতিমধ্যেই মহানগরে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান চলছে এবং একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ডেটাবেস তৈরি করা হচ্ছে।
অভিষেকের চিঠি প্রসঙ্গে পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, সাধারণ নাগরিকরা সময় চাইলে প্রশাসনিক নিয়মে তা দেওয়া হয়। অভিষেকের ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম মেনে ১০ দিনের সময় মঞ্জুর করা হচ্ছে। তবে পুরো বিষয়টি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পুর কমিশনারের কাছে পাঠানো হয়েছে। পুরসভার একটি সূত্র জানাচ্ছে:
১০ দিনের সময়সীমা: এই বাড়তি সময়ের মধ্যে অভিষেককে তাঁর ১৭টি সম্পত্তির সমস্ত আইনি নথি পেশ করতে হবে।
পরবর্তী পদক্ষেপ: যদি এই ১০ দিনের মধ্যে তিনি নিজের পক্ষে সঠিক প্রমাণ বা নথি দেখাতে ব্যর্থ হন, তবে পুরসভা আইনি পথেই ওই বেআইনি অংশ ভাঙার কাজ শুরু করবে।
অভিষেকের এই আইনি পদক্ষেপের পর রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কড়া মেজাজ দেখানোর পর কেন তিনি আইনি পথে সময় চাইলেন, তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।
আপাতত সংঘাত এড়িয়ে আগামী ১০ দিনে অভিষেক পুরসভাকে কী তথ্য বা নথি জমা দেন এবং পুরসভাই বা তার ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ করে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের। বাসভবনের বেআইনি নির্মাণ এবং সম্পত্তি বিতর্ক নিয়ে এবার আইনি পথেই হাঁটলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
শেষ খবর পাওয়া অবধি কলকাতা পুলিসের একটি টিম অভিষেকের বাড়িতে এসেছে কিন্তু হঠাত্ কেন এই টিম এল তার কারণ স্পষ্ট নয়।
