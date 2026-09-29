/পুজোর ভিড় সামলাতে কতটা তৈরি কলকাতা? মণ্ডপে মণ্ডপে পুলিসের কড়া নজরদারি

অয়ন ঘোষাল: দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে প্রস্ততি তুঙ্গে। তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখবে কলকাতা পুলিস। শহরের একাধিক বড়ো পুজোর প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করবেন পুলিস আধিকারিকরা।
কী কী দেখবেন?
১) মণ্ডপ তৈরির ক্ষেত্রে কী ধরনের উপকরণ ব্যবহার হয়েছে। সেগুলো থেকে কোনওভাবে অঘটন ঘটার আশঙ্কা আছে কিনা।
২) মণ্ডপের প্রবেশ এবং প্রস্থান পথের পরিসর। মহিলা সিনিয়র সিটিজেন দিব্যাঙ্গ অথবা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন দর্শকের জন্য আলাদা করে কী কী আয়োজন এবং ব্যবস্থা আছে।
৩) মণ্ডপের লাগোয়া পাবলিক টয়লেট, বায়ো টয়লেট, ইমারজেন্সি মেডিক্যাল সরঞ্জাম, অ্যাম্বুল্যান্স, প্রশিক্ষিত নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মীর ব্যবস্থা আছে কিনা।
৪) মণ্ডপ থেকে প্রস্থান পথে ভিড় যেদিকে যাবে সেদিকে যান চলাচল ব্যবস্থায় কতটা প্রভাব পড়তে পারে। সেইমতো প্রয়োজনীয় আগাম ব্যবস্থা বা নির্দেশিকার প্রয়োজন আছে কিনা।
৫) দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা, পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা রয়েছে কিনা এবং অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিকঠাক রয়েছে কি না।
৬) পুজো কমিটি নিজেরা কোনও নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিনা।
৭) কোনও মণ্ডপে হঠাৎ অতিরিক্ত ভিড় বেড়ে গেলে আশেপাশের কোন কোন রাস্তাকে এক্সিট করিডোর হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব সেই বিষয়টিও দেখা হবে।
আজকের তালিকা
উত্তর কলকাতা
ফুলবাগান সর্বজনীন, টালা প্রত্যয়, কুমোরটুলি পার্ক, জগৎ মুখার্জি পার্ক, তারপর ওই লাইন ধরে পরপর।
দক্ষিণ কলকাতা
চেতলা অগ্রণী, সুরুচি সংঘ, বাদামতলা, মুদিয়ালি তারপর ওই লাইন ধরে পরপর।
উল্লেখ্য, পুজো নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিসর্জনে এবার নিষিদ্ধ হল ক্রেন। ট্রলিতেই প্রতিমার সাত পাক দেখবে শহর-কলকাতা। কলকাতার দুটি মূল বিসর্জন ঘাট-- বাজা কদমতলা এবং নিমতলা ঘাটে ট্রলিতে বিসর্জনের পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক করে কলকাতা পুরসভা। ছোট প্রতিমা বিসর্জন-সহকারীদের হাতে সাত পাক নেবে। বড় প্রতিমা হাতে টেনে ঘোরানো অসম্ভব। সেগুলি বড় বড় লরি ট্রাক বা ট্রেলর থেকে নামিয়ে ট্রলির উপর বসানো হবে। ট্রলিসমেত সেগুলি সাত পাক ঘুরবে। আবর্তন হয়ে গেলে ট্রলি একেবারে ঘাট এবং জলের কিনারা পর্যন্ত চলে যাবে। তারপর প্রতিমা বিসর্জিত হবে।
জলে পড়ার আগে যাতে ঢাল এবং ভারসাম্য বজায় থাকে, বাঁধা থাকবে দড়ি। জলে পড়ার পরে দড়ি খুলে নেওয়া হবে। পুরসভাসূত্রে খবর, এবার ব্রেক লাগানো নতুন ৮টি করে ট্রলি নামানো হবে মূল এই দুই ঘাটে। ট্রলি অপারেট করার দক্ষ পুরকর্মীর সংখ্যা বাড়ছে ঘাটে-ঘাটে। কলকাতা পুরসভা এলাকায় মোট বিসর্জনের ঘাট ২৪। তবে বাজা কদমতলা এবং নিমতলা ঘাটে প্রতিবার সবথেকে বেশি সংখ্যক প্রতিমা নিরঞ্জন হয়ে থাকে। বিসর্জনের পরে প্রতিবারের মতো বাঁশের কাঠামো ক্রেন দিয়েই জল থেকে তোলা হবে। জেসিবি থাকবে ঘাটে। ১০ টি করে কাঠামো ঘাটের পাশে জড়ো হলেই সেগুলি তুলে নিয়ে ডাম্পিং গ্রাউন্ড রওয়ানা দেবে পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের বড় গাড়ি। গোটা বিষয় নজরদারির জন্য পুলিসের সঙ্গে কথা বলে ডুবুরি, ড্রোন এবং সিসিটিভি রাখা থাকবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)