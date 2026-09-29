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পুজোর ভিড় সামলাতে কতটা তৈরি কলকাতা? মণ্ডপে মণ্ডপে পুলিসের কড়া নজরদারি

Durga Puja 2026: দুর্গাপুজো উপলক্ষে শহরের নিরাপত্তা ও প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে কলকাতা পুলিস পরিদর্শনে নামছে। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার একাধিক বড় পুজো মণ্ডপ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। মণ্ডপ তৈরির উপকরণ, অগ্নি ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ, সিসিটিভি এবং জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Sep 29, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 10:27 AM IST
পুজোর ভিড় সামলাতে কতটা তৈরি কলকাতা? মণ্ডপে মণ্ডপে পুলিসের কড়া নজরদারি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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