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নতুন কোনও মিছিল নয়, অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধ, মহরমের শোভাযাত্রা নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশিকা পুলিসের

Kolkata Police Muharram Restrictions: কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় বের হয় মহরমের শোভাযাত্রা। চিত্পুর, শিয়ালদহ, রাজাবাজার, টালিগঞ্জ, পার্ক সার্কাস, তোপসিয়া, খিদিরপুর, ওয়াটগঞ্জ-সহ কলকাতার বেশকিছু রাস্তায় মিছিল বের হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 24, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:22 PM IST
নতুন কোনও মিছিল নয়, অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধ, মহরমের শোভাযাত্রা নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশিকা পুলিসের

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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নতুন কোনও মিছিল নয়, অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধ, মহরমের শোভাযাত্রা নিয়ে একগুচ্ছ নির্দে
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