/নতুন কোনও মিছিল নয়, অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধ, মহরমের শোভাযাত্রা নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশিকা পুলিসের

পিয়ালী মিত্র: মহরমের মিছিল নিয়ে বেশকিছু বিধিনিষেধ আরোপ করল কলকাতা পুলিস। কয়েক দিনের মধ্যেই মহরম পালন করা হবে বিশ্বজুড়ে। সেই উপলক্ষ্যে প্রতি বছরই কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার বের হয় তাজিয়া-সহ শোভাযাত্রা। সেই শোভাযাত্রায় যুদ্ধের মহড়ার প্রদশনী করা হয়। এবার সেই প্রদর্শনীতে অনেকটাই বিধিনিষেধ আরোপ করল পুলিস।
কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় বের হয় মহরমের শোভাযাত্রা। চিত্পুর, শিয়ালদহ, রাজাবাজার, টালিগঞ্জ, পার্ক সার্কাস, তোপসিয়া, খিদিরপুর, ওয়াটগঞ্জ-সহ কলকাতার বেশকিছু রাস্তায় মিছিল বের হয়। মূলত দুই ধরনের মিছিল দেখা যায়। একদল কালো পোশাক পরে বুক চাপড়ে, মর্সিয়া গান গেয়ে এই দিনের জন্য শোক প্রকাশ করেন। অন্যদল, নকল অস্ত্র হাতে নিজেদের শরীরে তা মেরে দিনটির কথা স্মরণ করেন। উল্লেখ্য, এই দিনটিতেই ইরাকের কারবালা প্রান্তরে এজিদ বাহিনীর হাতে শহিদ হয়েছিলেন হজরত মুহাম্মাদের(স.) প্রিয় নাতি-সহ অনেকেই।
কলকাতা পুলিসের তরফে এবার কলকাতায় মহরমের শোভাযাত্রা জন্য একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কী সেইসব বিধিননিষেধ?
১. নতুন কোনও মহরম শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হবে না। শুধুমাত্র পূর্ববর্তী বছরগুলিতে প্রচলিত ও নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রাগুলিকেই নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেওয়া হবে।
২. শোভাযাত্রা বা সংশ্লিষ্ট জমায়েতে কোনও ধরনের অস্ত্র, অস্ত্রসদৃশ বস্তু প্রদর্শন, বহন করা যাবে না।
৩. শোভাযাত্রার রুট আগে থেকেই যাচাই করতে হবে, যাতে অন্য কোনও ধর্মীয় স্থান, প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়ের মানুষের অসুবিধা, বাধা বা বিঘ্ন না ঘটে।
৪. তাজিয়া (Tazia)-র উচ্চতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, যাতে তা বিদ্যুতের তার, ওভারহেড কেবল বা গাছের ডালের সংস্পর্শে না আসে এবং কোনও দুর্ঘটনার আশঙ্কা না থাকে।
৫. ডিজে, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সাউন্ড সিস্টেম বা অনুরূপ শব্দবর্ধক যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না।
৬. শব্দদূষণ সংক্রান্ত সমস্ত সরকারি বিধি ও নির্ধারিত শব্দসীমা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
৭. আয়োজকদের আগাম এই নির্দেশিকাগুলি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে।
৮. শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে মহরম পালন নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, রুট পরিদর্শন, নাগরিক সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় এবং প্রয়োজনীয় পুলিস মোতায়েন করতে হবে।
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