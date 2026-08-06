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সাইবার প্রতারণা রুখতে বড় পদক্ষেপ, ব্যাঙ্কগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে কলকাতা পুলিস

Cyber Fraud: বৈঠকে সাইবার প্রতারণার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, অনলাইন ব্যাঙ্কিং জালিয়াতি, ডিজিটাল পেমেন্ট জালিয়াতি এবং প্রতারকদের নতুন নতুন কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 06, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:01 PM IST
সাইবার প্রতারণা রুখতে বড় পদক্ষেপ, ব্যাঙ্কগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে কলকাতা পুলিস

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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