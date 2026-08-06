/সাইবার প্রতারণা রুখতে বড় পদক্ষেপ, ব্যাঙ্কগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে কলকাতা পুলিস

অয়ন ঘোষাল: বুধবার লালবাজারে পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দর সভাপতিত্বে অনলাইন ব্যাঙ্ক জালিয়াতি, ডিজিটাল পেমেন্ট প্রতারণা-সহ সাইবার অপরাধ রুখতে RBI-সহ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করল কলকাতা পুলিস।
অনলাইন ব্যাংক জালিয়াতি, ডিজিটাল পেমেন্ট প্রতারণা-সহ সাইবার আর্থিক অপরাধ রুখতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) এবং বিভিন্ন জাতীয় ব্যাংকের প্রনিধিদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করল কলকাতা পুলিস। বুধবার লালবাজারে পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দর সভাপতিত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম), কুণাল আগরওয়াল ও কলকাতা পুলিসের সাইবার ক্রাইম শাখার আধিকারিক, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শীর্ষ কর্তারা।
বৈঠকে সাইবার প্রতারণার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, অনলাইন ব্যাঙ্কিং জালিয়াতি, ডিজিটাল পেমেন্ট জালিয়াতি এবং প্রতারকদের নতুন নতুন কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রতারণার অভিযোগ দ্রুত নথিভুক্ত করা, সন্দেহভাজন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দ্রুত ফ্রিজ করা এবং তদন্তের স্বার্থে ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কলকাতা পুলিসের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান আরও দ্রুত ও কার্যকর করার উপর জোর দেওয়া হয়।
অন্যদিকে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কলকাতা পুলিসকে ৭ টি আর্থিক দুর্নীতি ও আর্থিক তছরূপ কেসের বিষয়ে তথ্য দিল। এই মামলা গুলোকে নতুন করে FIR করে তদন্ত করবে কলকাতা পুলিস। ২০২৪-২০২৬ সালের মধ্যে এই ৭টি কেসের অধিকাংশ কেস। গত পরশু কলকাতা পুলিস কমিশনার-সহ সমস্ত ডিসি দের সঙ্গে বৈঠক হয় লালবাজারে ED জয়েন্ট ডিরেক্টর সহ ED টিমের। সেখানেই সিডিউল অফেন্সের বিষয়ে আলোচনা হয়। ED আর কলকাতা পুলিসের আলাদা আলাদা কেস হলেও তথ্য আদান প্রদানের স্বচ্ছতা নিয়ে সম্মতি মেলে দুই পক্ষের।
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