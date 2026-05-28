Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Kolkata Police reforms: ১৫ দিনে চাই রিপোর্ট! জলকামান থেকে রাবার বুলেট, কলকাতা পুলিশের ভোলবদল করতে বড় পদক্ষেপ

Kolkata Police reforms: ১৫ দিনে চাই রিপোর্ট! জলকামান থেকে রাবার বুলেট, কলকাতা পুলিশের ভোলবদল করতে বড় পদক্ষেপ

Kolkata Police forms special committee for modernization: এবার আরও শক্তিশালী ও আধুনিক হচ্ছে কলকাতা পুলিশ! দিল্লি পুলিশ ও সিআরপিএফ-এর মতো কেন্দ্রীয় বাহিনী দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে কী কী অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও নন-লেথাল অস্ত্র ব্যবহার করে, তা খতিয়ে দেখতে বিশেষ কমিটি গড়ল লালবাজার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আধুনিকীকরণের বার্তার পরেই এই বড় পদক্ষেপ। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কমিশনারের কাছে জমা পড়বে রিপোর্ট। 

Written BySoumita MukherjeeUpdated bySoumita Mukherjee
Published: May 29, 2026, 12:02 AM IST|Updated: May 29, 2026, 12:02 AM IST
Kolkata Police reforms: ১৫ দিনে চাই রিপোর্ট! জলকামান থেকে রাবার বুলেট, কলকাতা পুলিশের ভোলবদল করতে বড় পদক্ষেপ

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
১৫ দিনে চাই রিপোর্ট! জলকামান থেকে রাবার বুলেট, কলকাতা পুলিশের ভোলবদল করতে বড় পদক্ষেপ

১৫ দিনে চাই রিপোর্ট! জলকামান থেকে রাবার বুলেট, কলকাতা পুলিশের ভোলবদল করতে বড় পদক্ষেপ

Kolkata Police Modernization12 min ago
2

নয়নার পর এবার কুণাল ঘোষের বাড়িতে CID, বিধানসভায় ‘সই-কাণ্ডে’ চরম অস্বস্তিতে ২হেভিওয়েট

Naina Banerjee1 hr ago
3

ম্যাচের পর রাতে সুন্দরী মালকিন এলেন, ক্রিকেটারকে বিশেষ উষ্ণতায় বুঝিয়েই দিলেন সব

kavya maran2:26 PM IST
4

'বিশ্বাস' পরিবারে ভাঙন, বিচ্ছেদের পথে স্বরূপ-জুঁই

Swarup Biswas Divorce2:18 PM IST
5

নৈতিকদায় স্বীকার! এবার ভদ্রেশ্বর, পুরসভার চেয়ারম্যান-সহ ৮ কাউন্সিলরের পদত্য়াগ

Bhadreswar municipality2:05 PM IST