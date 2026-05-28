/Kolkata Police reforms: ১৫ দিনে চাই রিপোর্ট! জলকামান থেকে রাবার বুলেট, কলকাতা পুলিশের ভোলবদল করতে বড় পদক্ষেপ

Kolkata Police forms special committee for modernization: এবার আরও শক্তিশালী ও আধুনিক হচ্ছে কলকাতা পুলিশ! দিল্লি পুলিশ ও সিআরপিএফ-এর মতো কেন্দ্রীয় বাহিনী দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে কী কী অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও নন-লেথাল অস্ত্র ব্যবহার করে, তা খতিয়ে দেখতে বিশেষ কমিটি গড়ল লালবাজার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আধুনিকীকরণের বার্তার পরেই এই বড় পদক্ষেপ। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কমিশনারের কাছে জমা পড়বে রিপোর্ট।
পিয়ালি মিত্র: দিল্লি পুলিশ কিংবা সিআরপিএফ (CRPF)-এর মতো কেন্দ্রীয় বাহিনীর ধাঁচে এবার কলকাতা পুলিশকেও অত্যাধুনিক সরঞ্জামে মুড়ে ফেলতে বড়সড় পদক্ষেপ করল লালবাজার। শহরে যে কোনও ধরণের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং দাঙ্গা মোকাবিলায় বাহিনীকে আরও বেশি সক্ষম ও আধুনিক করতে গঠন করা হলো একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষ কমিটি। সম্প্রতি পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে বাহিনীর আধুনিকীকরণের (Modernization) ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর সেই বার্তার পরই তৎপরতা বাড়াল লালবাজার।
কেন্দ্রীয় বাহিনীর ধাঁচে মূল্যায়ন: রাডারে কোন কোন সরঞ্জাম?
লালবাজার সূত্রে খবর, ২৭ মে ২০২৬ তারিখে এই সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কমিটির মূল লক্ষ্য হলো— দিল্লি পুলিশ, সিআরপিএফ এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় বাহিনী দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে কী কী আধুনিক প্রযুক্তি ও সামগ্রী ব্যবহার করে, তা খতিয়ে দেখা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সেই ব্যবস্থার সঙ্গে কলকাতা পুলিশের বর্তমান পরিকাঠামোর একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করবে এই কমিটি।
আধুনিকীকরণের এই তালিকায় যে সমস্ত সরঞ্জামের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি হলো:
ব্যক্তিগত সুরক্ষা: অত্যাধুনিক হেলমেট, উন্নতমানের লাঠি, ফাইবার ঢাল এবং লাইটওয়েট বডি প্রোটেক্টর।
নন-লেথাল অস্ত্র: কাঁদানে গ্যাস (TSM), রাবার বুলেট, ডাই মার্কার এবং জলকামান।
যানবাহন প্রযুক্তি: পুলিশি গাড়িতে বসানো আধুনিক রায়ট কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট বা দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম।
কমিটির মাথায় যুগ্ম কমিশনার, সময়সীমা ১৫ দিন
কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (মডার্নাইজেশন) নীলাঞ্জন বিশ্বাসকে এই নবগঠিত বিশেষ কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে রয়েছেন ডেপুটি কমিশনার দেবাশিস দাস-সহ লালবাজারের একাধিক পদস্থ পুলিশ আধিকারিক।
নির্দেশিকা অনুযায়ী, কমিটিকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কলকাতার পুলিশ কমিশনার (CP)-এর কাছে আইটেমভিত্তিক একটি বিস্তারিত এবং তুলনামূলক রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই আগামী দিনে নতুন ও আধুনিক সরঞ্জাম কেনার প্রক্রিয়া শুরু হবে।
আইনশৃঙ্খলায় ‘জিরো টলারেন্স’
উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই শহরের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে আধুনিক সরঞ্জাম কেনার লক্ষ্যে আরও একটি কমিটি গঠন করেছিল কলকাতা পুলিশ। তার ঠিক পরপরই দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম নিয়ে এই বিশেষ কমিটির আত্মপ্রকাশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। লালবাজারের স্পষ্ট বার্তা, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুলিশকে আরও আধুনিক করা এবং যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনাই এই মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য।
