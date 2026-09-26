Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনে বড় বদল কলকাতা পুলিসের, ১ অক্টোবর থেকে দায়িত্বে SCO

পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনে বড় বদল কলকাতা পুলিসের, ১ অক্টোবর থেকে দায়িত্বে SCO

Kolkata Police Passport Verification: আগামী ১ অক্টোবর থেকে কলকাতার থানাগুলিতে আর নতুন পাসপোর্টের ভেরিফিকেশন হবে না। এখন থেকে এই কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সামলাবে সিকিউরিটি কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (SCO)। থানায় জমে থাকা প্রায় ৪২ হাজার বকেয়া ভেরিফিকেশন নভেম্বরের মধ্যে দ্রুত মেটানোর কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 26, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 10:19 AM IST
পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনে বড় বদল কলকাতা পুলিসের, ১ অক্টোবর থেকে দায়িত্বে SCO

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LIVE Update: উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির খাঁড়া! বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক, জারি কমলা সতর্ক
2
3
4
5