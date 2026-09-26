/পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনে বড় বদল কলকাতা পুলিসের, ১ অক্টোবর থেকে দায়িত্বে SCO

পিয়ালী মিত্র: পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে বড় সিদ্ধান্ত কলকাতা পুলিসের। আগামী ১ অক্টোবর থেকে কলকাতা পুলিসের কোনও থানায় নতুন পাসপোর্টের ভেরিফিকেশন করা হবে না। গত শুক্রবার কলকাতা পুলিসের কমিশনারের এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। নির্দেশিকা অনুযায়ী, ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে সমস্ত ধরনের পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের দায়িত্ব নেবে Security Control Organisation (SCO)। অর্থাৎ, নতুন পাসপোর্টের ভেরিফিকেশনের জন্য আর কোনও থানাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে না। পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া দ্রুত নিষ্পত্তি এবং বকেয়া ভার লাঘবে এই সিদ্ধান্ত বলে সূত্রের খবর। এতদিন থানা এবং SCO- থেকে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন হত।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বর্তমানে কলকাতা পুলিসের বিভিন্ন থানায় যে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনগুলি পেন্ডিং রয়েছে, সেগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে হবে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট থানার ওসি-কে ব্যক্তিগতভাবে এই পেন্ডিং ভেরিফিকেশনগুলির নিষ্পত্তির বিষয়টি নজরদারি করতে হবে।
পেন্ডিং ভেরিফিকেশন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ডিভিশনাল ডিসিদেরও গোটা প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখতে বলা হয়েছে। কোনও বিলম্ব বা সমস্যা হলে তা দ্রুত অতিরিক্ত সিপি (SB)-কে জানাতে হবে।
এছাড়াও, প্রতিটি থানা-ভিত্তিক সাপ্তাহিক রিপোর্ট জমা দিতে হবে। রিপোর্টে উল্লেখ থাকবে—
* ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কতগুলি পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন পেন্ডিং রয়েছে
* এক সপ্তাহে কতগুলি ফাইল নিষ্পত্তি হয়েছে
* সপ্তাহের শেষে কতগুলি ভেরিফিকেশন পেন্ডিং রয়েছে
JT CP (I) এবং DC SCO-কে পেন্ডিং ফাইল নিষ্পত্তির বিষয়টি পর্যবেক্ষণ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে কি না, তা তদারকির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, পেন্ডিং ভেরিফিকেশনের সম্পূর্ণ ব্যাকলগ দ্রুত পরিষ্কার করার জন্য নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে এই রিপোর্ট জমা দিতে হবে।
এতদিন প্রতি থানায় এক জন করে পাসপোর্ট অফিসার রয়েছেন। যাঁরা এসসিও-র অফিসারদের মতো নথি যাচাই ও আবেদনকারীর বাড়ি গিয়ে তথ্য খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন। ২ বছর আগে পাসপোর্ট জালিয়াত চক্র ধরা পডার বাডি গিয়ে খুটিয়ে নথি যাচাইয়ের নির্দেশ দেওযা হয়।
কিন্ত লালবাজার সূত্রের খবর, থানায় দায়িত্বপ্রাপ্ত পাসপোর্ট অফিসারকে ওই কাজের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ডিউটি করতে হয়। সেই সঙ্গে সামলাতে হয় অপরাধের তদন্তও। ফলে পাসপোর্টে যাচাইয়ের কাজে দীর্ঘায়িত হয়। ৪২ হাজার ভেরিফিকেশন পেন্ডিং রয়েছে। এসসিওকে পুরোপুরি দায়িত্ব দেওযায় পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন কাজ দ্রুত হবে আশা লালবাজারে।
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