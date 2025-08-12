English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nabanna Abhiyan:  লালবাজারে সাংবাদিক বৈঠকে জয়েন্ট সিপি মীরাজ খালিদ। বললেন, 'যদি কারও কাছে ওই ঘটনা সম্পর্কিত কোনও ভিডিয়ো বা ছবি থাকে, তা হলে তা পুলিসকে দিন'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 12, 2025, 10:32 PM IST
Nabanna Abhiyan: 'নবান্ন অভিযানে আরজি করে নির্যাতিতার মাকে পুলিসি মারধরের কোনও প্রমাণ মেলেনি...'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার মাকে পুলিসি মারধরের কোনও প্রমাণ মেলেনি', সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়ে দিলেন কলকাতা পুলিসের জয়েন্ট সিপি মীরাজ খালিদ। বললেন, 'আমাদের কাছে ভিডিয়ো ফুটেজ আছে'।

আরও পড়ুন:  Election Commission vs Nabanna: কমিশন-রাজ্য সংঘাত তুঙ্গে, এবার দিল্লিতে মুখ্যসচিবকে... বড় আপডেট..

এক বছর পার। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ফের হল নবান্ন অভিযান। কবে? গত ৯ অগাস্ট। সেই কর্মসূচি শামিল হয়েছিলেন নির্যাতিতার মা-ও। শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, তিনি আহত হয়েছেন। আঘাত  লেগেছে মাথায়। নির্যাতিতার মা বলছেন, পুলিসের ধাক্কাধাক্কিতে তিনি আহত হয়েছেন। হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। 

কলকাতা পুলিসের জয়েন্ট সিপি বলেন, 'পুলিসের কাছে সেই দিনের ঘটনার (নবান্ন অভিযানের সময়) বেশ কিছু ভিডিয়ো রয়েছে। সব ভিডিয়ো খতিয়ে দেখা হয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত নির্যাতিতার মাকে রাস্তায় ফেলে পুলিসি মারধরের কোনও ঘটনা ভিডিয়ো ফুটেজে দেখা যায়নি'। তাঁর আবেদন, 'যদি কারও কাছে ওই ঘটনা সম্পর্কিত কোনও ভিডিয়ো বা ছবি থাকে, তা হলে তা পুলিসকে দিন'।

আরও পড়ুন:  Calcutta High Court: তুলকালাম কাণ্ড! কলকাতা হাইকোর্টের গেটের সামনে গায়ে কেরোসিন ঢেলে...

জয়েন্ট সিপি-র দাবি, পুলিসের অনুমতি ছাড়াই ৯ অগস্ট 'নবান্ন অভিযান' কর্মসূচি করা হয়। তিনি বলেন,  '৪০০-৫০০ জন লোক ডোরিনা ক্রসিংয়ের সামনে জড়ো হয়ে পার্ক স্ট্রিটের দিকে এগোনোর চেষ্টা করেন। জমায়েত থেকে পুলিসকে খারাপ কথা বলা হয়। এমনকি পুলিসকে মারধর করেন অনেকে'। সাংবাদিক বৈঠকে পুলিসকে মারধরের ভিডিয়ো-ও দেখানো হয়। 

R G Kar IncidentNabanna AbhiyanKolkata police
