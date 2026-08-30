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বিপাকে ডেরেক ও'ব্রায়েন! রবি সকালে দুই থানার পুলিস একযোগে হাজির তৃণমূল সাংসদের বাড়িতে, কেন?

Derek O'Brien: ক্যামাক স্ট্রিটের ঘটনায় রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েনের বাড়িতে নোটিস নিয়ে পৌঁছাল কলকাতা পুলিস। গতকাল তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস দেওয়ার পর, আজ পুলিস আধিকারিকরা ডেরেক ও’ব্রায়েনের বাড়িতে যান।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 30, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 01:06 PM IST
বিপাকে ডেরেক ও'ব্রায়েন! রবি সকালে দুই থানার পুলিস একযোগে হাজির তৃণমূল সাংসদের বাড়িতে, কেন?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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