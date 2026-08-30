বিপাকে ডেরেক ও'ব্রায়েন! রবি সকালে দুই থানার পুলিস একযোগে হাজির তৃণমূল সাংসদের বাড়িতে, কেন?

বিক্রম দাস: রবিবাসরীয় সকালে রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের বাড়িতে পুলিস। সোমবার থানায় হাজিরার জন্য নোটিস তৃণমূল সাংসদকে। কেন, কীসের নোটিস? জানা গিয়েছে, ক্যামাক স্ট্রিটের ঘটনায় ডেরেককে হাজিরার নোটিস। গত শনিবার এই মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস দেয় পুলিস। আজ, রবিবার ডেরেকের প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের বাড়িতে যান পুলিস। পুলিসের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগের তদন্তেই ডেরেককে তলব। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ১ সেপ্টেম্বর থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে বর্তমানে ডেরেক ও’ব্রায়েন বাড়িতে ছিলেন না। সেই কারণে তাঁর নিরাপত্তাকর্মী পুলিসের নোটিসটি গ্রহণ করেন।
ঘটনার সূত্রপাত:
সম্প্রতি ৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটের একটি অফিসের ছাদ থেকে বেআইনি সাইনবোর্ড সরাতে যান কলকাতা পুরসভা ও শেক্সপিয়ার সরণি থানার আধিকারিকরা। অভিযোগ ওঠে, সেই সময় সেখানে উপস্থিত কর্মীরা পুলিস ও পুরসভার আধিকারিকদের কাজে বাধা দেন। এবং তাদেরকে হেনস্থা করা হয়। এর ফলে সেখানে পুলিস কর্মীদের সঙ্গে উত্তপ্ত পরিস্থিতি এবং হাতাহাতি তৈরি হয়। এই অভিযোগে শেক্সপিয়র সরণী থানায় তিনটি মামলা রুজু করা হয়। তার মধ্যে একটি মামলাতে ডেরেক ও'ব্রায়েনের নাম ওঠে।
পুলিসের দাবি, ডেরেক ও’ব্রায়েন সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে, তিনি পুরসভা আধিকারিক এবং পুলিসের কাজে বাধা দেন।
তাই সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ডেরেক ও’ব্রায়েন এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনকেই সমন পাঠায় শেক্সপিয়ার সরণি থানা। এই মামলায় পুলিস ইতিমধ্যে ১৪ জনকে গ্রেফতারও করেছে। রবিবার লেক থানা এবং শেক্সপিয়ার সরণি থানার পুলিস যৌথভাবে ডেরেক ও’ব্রায়েনের বাড়িতে গিয়ে নোটিস হস্তান্তরের কাজ শেষ করে।
উল্লেখ্য, অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে বির্তকের যেন শেষ নেই। ৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটের ওই বিল্ডিং এর দুটো তলা জোর করে ও প্রভাব খাটিয়ে দখল করে রাখার অভিযোগ করেন মালিক পক্ষ। চুক্তিপত্রের একাধিক শর্ত লঙ্ঘন করার অভিযোগে তৃণমূলের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে আইনি নোটিস।
মালিক পক্ষের আইনজীবীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে ৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটের ওই সম্পত্তির মালিক রমা দেবী গোয়েঙ্কার সঙ্গে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের একটি লিজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই সময় যুব সংগঠনের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন বর্তমানে জেলবন্দি তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী।
আইনজীবীর অভিযোগ, চুক্তিপত্রে যে সমস্ত শর্ত নির্ধারিত ছিল, তার একটিও মানা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী পুরসভার কমপ্লিশন সার্টিফিকেট (সিসি) পাওয়ার পরই ভবনের অংশ ব্যবহারের কথা থাকলেও, সিসি ছাড়াই রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে দুটি ফ্লোর দীর্ঘ দিন ধরে দখল করে রাখা হয়েছে। বাড়ির মালিকের তরফ থেকে বারবার সিসি সংক্রান্ত নিয়ম মেনে চলার আবেদন জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এর পাশাপাশি আরও একটি গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। অভিযোগ, ভবনের মালিকের অনুমতি বা সম্মতি ছাড়াই ভবনের ওপর বিশাল আকারের রাজনৈতিক বিলবোর্ড ও ব্যানার লাগানো হয়েছে।
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