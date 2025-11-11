English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Kolkata Police: দিল্লির বিস্ফোরণ কাণ্ডের কারণে ম্যাচের আগে ইডেন মুড়লো নিরাপত্তার চাদর...

Eden Gardens Security Alert: দিল্লির ঘটনায় সতর্কতা হিসেবে ইডেনের নিরাপত্তা পর্যালোচনায় নেমেছে কলকাতা পুলিস। মঙ্গলবার পুলিস কমিশনার মনোজ ভর্মা ও ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (CAB)-এর আধিকারিকদের সঙ্গে, নিরাপত্তা সংক্রান্ত চূড়ান্ত পরিকল্পনা নিয়ে এক ভার্চুয়াল বৈঠক হয়েছে। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 11, 2025, 07:58 PM IST
Kolkata Police: দিল্লির বিস্ফোরণ কাণ্ডের কারণে ম্যাচের আগে ইডেন মুড়লো নিরাপত্তার চাদর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলা ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ম্যাচ ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (CAB)-এর আধিকারিকদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল বৈঠকে কলকাতা পুলিস কমিশনার মনোজ ভর্মা জানিয়েছেন, 'শহরে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি রয়েছে এবং বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে।'

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: বিরল জিনঘটিত রোগে ছোট্ট সাম্য নিঃশ্বাস নিতে লড়ছে! প্লিজ, একপ্লেট বিরিয়ানির অর্ডার বাদ দিন, পাশে দাঁড়ান...

লালবাজার সূত্রে জানা গেছে, ইডেন গার্ডেন্সে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে। স্টেডিয়ামের বাইরের পরিধি, প্রবেশপথ এবং দর্শকাসন এলাকা, প্রতিটি পর্যায়ে কঠোর নজরদারি চলবে। দর্শকদের কমপক্ষে দু’বার মেটাল স্ক্যানারে পরীক্ষা করা হবে এবং সন্দেহজনক বস্তু বা ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ পোশাকের পুলিস মোতায়েন থাকবেন মাঠের ভিতরে ও বাইরে।

শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, সরকারি ভবন, ও হাই-সিকিউরিটি জোনগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। প্রায় ৮০টি জায়গায় নাকা তল্লাশি চালানো হচ্ছে। শহরের বিভিন্ন হোটেলে নথি পরীক্ষা চলছে, যেখানে ভারতীয় ও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটাররা অবস্থান করছেন।

আরও পড়ুন: কলকাতায়ও হাই অ্যালার্ট! শহরজুড়ে নাকা তল্লাশি, হাওড়া ও শিয়ালদহে...

লালবাজারের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, 'জনবহুল এলাকায় চোখ-কান খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বাহিনীকে। এখনো পর্যন্ত কোনো সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।'

পুলিস কমিশনার নিজেও সেই বৈঠকে সমস্ত আধিকারিকদের সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হয়ে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে পুলিসের তরফ থেকে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
India vs South Africa Test series 2025Delhi Red Fort Blast 2025Kolkata High Alert Delhi blastKolkata policeEden GardensCricket Association of Bengal (CAB)
পরবর্তী
খবর

Partha Chatterjee: হাসপাতাল থেকে ভগ্ন দেহে বাড়ি ফিরেই হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন পার্থ! বললেন...
.

পরবর্তী খবর

Delhi Red Fort Blast: প্রতি সেকেন্ডে ৩,২০০ মিটার! 'বুস্টার বিস্ফোরক' ANFO কী? কেন...