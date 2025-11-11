Kolkata Police: দিল্লির বিস্ফোরণ কাণ্ডের কারণে ম্যাচের আগে ইডেন মুড়লো নিরাপত্তার চাদর...
Eden Gardens Security Alert: দিল্লির ঘটনায় সতর্কতা হিসেবে ইডেনের নিরাপত্তা পর্যালোচনায় নেমেছে কলকাতা পুলিস। মঙ্গলবার পুলিস কমিশনার মনোজ ভর্মা ও ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (CAB)-এর আধিকারিকদের সঙ্গে, নিরাপত্তা সংক্রান্ত চূড়ান্ত পরিকল্পনা নিয়ে এক ভার্চুয়াল বৈঠক হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলা ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ম্যাচ ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (CAB)-এর আধিকারিকদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল বৈঠকে কলকাতা পুলিস কমিশনার মনোজ ভর্মা জানিয়েছেন, 'শহরে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি রয়েছে এবং বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে।'
লালবাজার সূত্রে জানা গেছে, ইডেন গার্ডেন্সে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে। স্টেডিয়ামের বাইরের পরিধি, প্রবেশপথ এবং দর্শকাসন এলাকা, প্রতিটি পর্যায়ে কঠোর নজরদারি চলবে। দর্শকদের কমপক্ষে দু’বার মেটাল স্ক্যানারে পরীক্ষা করা হবে এবং সন্দেহজনক বস্তু বা ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ পোশাকের পুলিস মোতায়েন থাকবেন মাঠের ভিতরে ও বাইরে।
শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, সরকারি ভবন, ও হাই-সিকিউরিটি জোনগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। প্রায় ৮০টি জায়গায় নাকা তল্লাশি চালানো হচ্ছে। শহরের বিভিন্ন হোটেলে নথি পরীক্ষা চলছে, যেখানে ভারতীয় ও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটাররা অবস্থান করছেন।
লালবাজারের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, 'জনবহুল এলাকায় চোখ-কান খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বাহিনীকে। এখনো পর্যন্ত কোনো সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।'
পুলিস কমিশনার নিজেও সেই বৈঠকে সমস্ত আধিকারিকদের সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হয়ে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে পুলিসের তরফ থেকে।
