Kolkata Christmas Traffic and Security: একটা মাছিও যেন গলতে না পারে! বাংলাদেশে অশান্তির আবহে কলকাতায় বড়দিনে বাড়তি নিরাপত্তা! বন্ধ রাস্তা, ১৫০০ পুলিসকর্মী...

Kolkata Park Street Christmas Security:  বেশ কয়েকটি রাস্তা প্রয়োজন অনুয়ায়ী নিয়ন্ত্রিত বা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি গাড়ির গতিপথও ঘোরানো হবে।   

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 24, 2025, 02:46 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড়দিন মানেই পার্ক স্ট্রিট। বড়দিনে সেজে ওঠে কলকাতার পার্ক স্ট্রিট। ২৪ তারিখ সন্ধ্যা থেকেই পার্ক স্ট্রিটের রাস্তায় ঢল নামে মানুষের। বড়দিনের উৎসবে যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা না ছড়ায়, তার জন্য কড়া সতর্ক থাকছে লালবাজার। সাদা পোশাকের পুলিসের পাশাপাশি মোতায়েন থাকছে মহিলা পুলিসের বিশেষ টিম উইনার্স। থাকছে বাড়তি নজরদারি। পার্ক স্ট্রিট এলাকায় তৈরি করা হয়েছে ৪ থেকে ৫টি ওয়াচটাওয়ার।

২৪ ডিসেম্বর বিকেল ৪টে থেকে ২৫ ডিসেম্বর ভোর ৪টে পর্যন্ত পার্ক স্ট্রিটে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা হবে। বন্ধ করা হবে কি না তা নির্ভর করবে ভিড়ের ওপর। যদি ভিড় বেশি হয় সেক্ষেত্রে জওহরলাল নেহরু রোড থেকে উড স্ট্রিট হয়ে পার্কস্ট্রিট সহ মিডলটন স্ট্রিটের রাস্তা বড়দিনের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে। রাস্তাটি সম্পূর্ণ ভাবে ওয়াকিং স্ট্রিট হতে পারে। এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি রাস্তা প্রয়োজন অনুয়ায়ী নিয়ন্ত্রিত বা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি গাড়ির গতিপথও ঘোরানো হবে। 

মেয়ো রোড ও জওহরলাল নেহেরু রোড হয়ে আসা গাড়িগুলির মুখ রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। লালবাজারের তরফে জানা গিয়েছে, জওহরলাল নেহেরু রোডে দক্ষিণ দিকে যাওয়া যানবাহনগুলিকে হয় পার্কস্ট্রিট ফ্লাইওভারের দিকে অথবা মেয়ো রোডের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। পাশাপাশি, ডাফরিন রোড বা খিদিরপুর রোডের দিকে যাওয়ার গাড়িগুলি অন্যান্য রুট দিয়ে ঘোরানো হবে। বড়দিনে বাড়তি সতর্ক কলকাতা পুলিস। রাস্তায় থাকবেন প্রায় ১৫০০ পুলিসকর্মী। 

এছাড়াও কুইক রেসপন্স টিম (QRT) এবং হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড (HRFS) থাকবে পার্ক স্ট্রিটে। বড়দিনের আগের রাতে যাতে পার্ক স্ট্রিটে জমায়েতে যাতে সমস্যা না হয়, ভিড় নিয়ন্ত্রণে থাকবেন ইন্সপেক্টর, সাব ইন্সপেক্টররা। পার্ক স্ট্রিট ছাড়াও বড়দিনে চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া, জাদুঘর, ময়দান, প্রিন্সেপ ঘাট, মিলেনিয়াম পার্ক, ময়দানেও ভিড় করে ভ্রমণপ্রিয় মানুষ। 

সেখানেও পুলিস মোতায়েন থাকবে। সর্বত্র হেড কোয়ার্টার লালবাজার থেকে নজরদারি চালানো হবে। মেট্রোতেও নজরদারি চালানো হবে। ওদিকে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো রুখতে বিভিন্ন জায়গায় চলবে নাকা চেকিংও। প্রসঙ্গত, এখন বাংলাদেশ ইস্যুতে কলকাতাতেও বিক্ষোভ হচ্ছে। বাংলাদেশে অশান্তির আঁচ যাতে কলকাতায় না এসে পড়ে, সতর্ক কলকাতা পুলিস।

