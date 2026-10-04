/পুজোর আগেই বদলে গেল কলকাতার ট্র্যাফিক মানচিত্র! কুমোরটুলি থেকে রাজপথ- কোথায় কখন নো এন্ট্রি?

অয়ন ঘোষাল: মহালয়ার আগে থেকে কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মহালয়ার দু’দিন আগে থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত থাকছে এই বিশেষ ব্যবস্থা। কারণ, সাধারণত ওই সময়ে বিভিন্ন মণ্ডপে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পুলিস জানিয়েছে, এই বিশেষ যান নিয়ন্ত্রণ থাকবে ৮ অক্টোবর দুপুর থেকে ১৬ অক্টোবর ভোর পর্যন্ত। ওই সময়ে যে সব গাড়ি কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা আনতে যাবে, সেগুলিকে রবীন্দ্র সরণির দিকে যাওয়ার জন্য যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট এবং অরবিন্দ সরণি দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। প্রতিমা নিয়ে বেরোনোর সময় গাড়িগুলিকে মদনমোহন তলা, বাগবাজার স্ট্রিট এবং স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড হয়ে যেতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
প্রতিমা আনতে যাওয়া গাড়ি ছাড়া অন্য সমস্ত পণ্যবাহী গাড়িকে রবীন্দ্র সরণিতে ঢুকতে দেওয়া হবে না ওই আট দিন। ওই রাস্তার পরিবর্তে গাড়িগুলিকে স্ট্র্যান্ড রোড, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, বিকে পাল অ্যাভিনিউ, যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ এবং গিরিশ অ্যাভিনিউ দিয়ে যাতায়াত করতে হবে। প্রতিমা বহনকারী গাড়িগুলি যাতে সহজে চলাচল করতে পারে, তার জন্য শোভাবাজার স্ট্রিট থেকে ডিসি ব্যানার্জি রোডের মধ্যবর্তী স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোডে সব ধরনের গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিস।
পুজোর জন্য ১৩ অক্টোবর অর্থাৎ তৃতীয়া থেকেই নয়া ব্যবস্থায় যান চলাচল করবে কলকাতার রাস্তায়। শহরের বিভিন্ন বড় বড় রাস্তা চিহ্নিত করা হয়েছে। পুজোর সময় দিনের বিশেষ সময়ে ওই সব রাস্তা দিয়ে পণ্যবাহী গাড়ির যাতায়াত নিষিদ্ধ। তবে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত গাড়িগুলির ক্ষেত্রে ছাড় থাকবে। মহালয়ার দিন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত গঙ্গার ঘাট চত্বর বা স্ট্যান্ড রোডে যান নিয়ন্ত্রণ থাকবে। পুজোর সময় অনেকগুলি রাস্তা চিহ্নিত করে সেখানে পার্কিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
বিসর্জনের জন্যও দশমীর পর থেকে লক্ষ্মীর পুজোর আগে পর্যন্ত ঘাটগামী রাস্তাগুলিতে যান নিয়ন্ত্রণ থাকবে। রাস্তার ধারে যত্রতত্র পার্কিংয়ে নিষেধাজ্ঞা। কালীঘাট চত্বর, গার্ডেনরিচ রোড, বাগবাজার রোড-সহ বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকবে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিস। তবে প্রয়োজনে পুজোর সময়ে যে কোনও রাস্তাতে যান নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।
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