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পুজোর আগেই বদলে গেল কলকাতার ট্র্যাফিক মানচিত্র! কুমোরটুলি থেকে রাজপথ- কোথায় কখন নো এন্ট্রি?

Durga Puja 2026: ৮ থেকে ১৬ অক্টোবর কুমোরটুলি ও সংলগ্ন রাস্তায় প্রতিমা পরিবহণের জন্য যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। রবীন্দ্র সরণিতে সাধারণ পণ্যবাহী গাড়ি ঢোকা নিষেধ এবং স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোডে পার্কিং বন্ধ থাকবে। মহালয়া ও তৃতীয়া (১৩ অক্টোবর) থেকে শহরের প্রধান রাস্তাগুলিতে যান চলাচল ও পার্কিংয়ে কড়া নিয়ম চালু হবে।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Oct 04, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Oct 04, 2026, 09:41 AM IST
পুজোর আগেই বদলে গেল কলকাতার ট্র্যাফিক মানচিত্র! কুমোরটুলি থেকে রাজপথ- কোথায় কখন নো এন্ট্রি?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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