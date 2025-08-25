Kolkata Police: আপনার বাড়ির ভাড়াটিয়া কারা, ঘরের কাজ করেন কে, বাধ্যতামূলকভাবে তথ্য দিতে হবে পুলিসকে

Kolkata Police: আপনার বাড়ির ভাড়াটিয়া কারা, ঘরের কাজ করেন কে, বাধ্যতামূলকভাবে তথ্য দিতে হবে পুলিসকে
Kolkata Police: কলকাতা পুলিসের পক্ষে থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে, সকল নাগরিককে দ্রুত যাচাইকরণ সম্পূর্ণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে
পিয়ালী মিত্র: আপনার বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করছেন কে? কে আপনার বাড়ির নিত্যদিনের কাজ করতে আসছেন? নিরাপত্তার জন্য এইসব তথ্য জানা অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে আপনার অজান্তেই আপনার ক্ষতি করে চলে যেতে পারে কোনও অপরাধী। সময়মতো ওইসব তথ্য যাচাই সম্পন্ন করলে চুরি, প্রতারণা বা অন্যান্য অপরাধ অনেকটাই রোধ করা সম্ভব। এমনটাই মনে করছে কলকাতা পুলিস। সেই লক্ষ্যেই ভাড়াটিয়া ও গৃহকর্মী যাচাই করতে চাইছে পুলিস। এর জন্য ছাড়া হয়েছে ফর্ম। দেওয়া হয়েছে ওই ফর্মের অনলাইন লিঙ্কও।
গত ২৪ জুলাই প্রকাশিত কলকাতা পুলিস কমিশনারের বিজ্ঞপ্তি নং ৩০২/আরপিটি এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS), ২০২৩-এর ধারা ১৬৩ অনুযায়ী এই তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক। নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব ওই যাচাইয়ের কাজ করে ফেলতে চাইছে কলকাতা পুলিস। ভাড়াটিয়া ও গৃহকর্মীদের সম্পর্কে তথ্য দেওয়া যাবে বন্ধু অ্যাপের মাধ্যমেও।
বহু অপরাধের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে অপরাধের পেছনে রয়েছে কোনও গৃহকর্মী কিংবা তাদের সহায়তায় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। অন্যদিকে, দেখা গিয়েছে বাড়িতেই ভাড়টিয়া হসেবে রয়েছে কোনও অপরাধী অথচ তার সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্যই জানেন না বাড়িমালিক। ফলে তদন্তের সময় প্রবল সমস্য়ায় পড়তে হয় পুলিসকে।
ভাড়াটিয়া যাচাইকরণ ফর্মের লিঙ্ক: https://forms.gle/UiiUK8eudu6RQFDg7
গৃহকর্মী প্রোফাইল ফর্মের লিঙ্ক: https://forms.gle/AaXia7T1hSPdkwYb8
