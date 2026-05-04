 Kolkata Port Assembly Election Results 2026: বন্দর থাকবে ববির নাকি নোংড় করবেন রাকেশ? কলকাতা পোর্টে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

Kolkata Port Assembly Election Results 2026: বন্দর থাকবে ববির নাকি নোংড় করবেন রাকেশ? কলকাতা পোর্টে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই
Kolkata Port Assembly Election Results 2026: বন্দর থাকবে ববির নাকি নোংড় করবেন রাকেশ? কলকাতা পোর্টে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতা বন্দরের সীমানার সম্পূর্ণ অভ্যন্তরে অবস্থিত কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রটি একটি সাধারণ শ্রেণির আসন এবং কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি অংশের একটি। ১৯৫২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত গার্ডেন রিচ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এই আসনটিতে মোট ১৪টি বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার মধ্যে কংগ্রেস আটবার এবং বামপন্থী দলগুলি ছ'বার জিতেছে। যার মধ্যে সিপিআইএমের জয় চারটি এবং সিপিআইয়ের জয় দু'টি। অবিভক্ত সিপিআই-এর সর্বশেষ জয় এসেছিল ১৯৫৭ সালে। ২০১১ সাল থেকে তৃণমূল এখানে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রেখেছে। যেখানে ফিরহাদ হাকিম ছিলেন দলের প্রার্থী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকাল জুড়ে হাকিম একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এছাড়া ২০১৮ সাল থেকে তিনি কলকাতার মেয়র হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।
২০২৪ সালে কলকাতা পোর্ট কেন্দ্রে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২৩৮,৮৫১ জন। যা ২০২১ সালের ২৩৫, ৯৩৩ জন এবং ২০১৯ সালের ২৩০,০৯০ জন ভোটারের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট ভোটারের ৫১.৮০ শতাংশ নিয়ে মুসলিম ভোটাররাই এই কেন্দ্রের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। অন্যদিকে তফসিলি জাতিভুক্ত ভোটারদের হার ৪.৮০ শতাংশ। কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং বন্দর-কেন্দ্রিক কার্যকলাপের প্রসারের আকর্ষণে অভিবাসী, বন্দর ও ডক শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা গার্ডেন রিচ, মেটিয়াবুরুজ ও খিদিরপুরের মতো এলাকাগুলোতে বসতি স্থাপন করায়—গত কয়েক দশকের ব্যবধানে এই এলাকাটি মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। বন্দরের সাথে নৌ-পরিবহণ ও রেল যোগাযোগের নিবিড় সম্পর্ক থাকার সুবাদে, এটি বিভিন্ন জেলা এবং উত্তর প্রদেশ, বিহার ও প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে আগত অভিবাসীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। যাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অবৈধ মুসলিম অভিবাসী। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার এই কাঠামোগত পরিবর্তন এই এলাকায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর আকার ও প্রভাব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কলকাতা বন্দর একটি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ নগর-কেন্দ্রিক নির্বাচনী কেন্দ্র; এখানকার ভোটারদের কেউই গ্রামীণ এলাকার নন। ভোটার উপস্থিতির ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রে এক ধরণের ধারাবাহিক শহুরে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়; সাম্প্রতিক বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনগুলোতে ভোটের হার ধারাবাহিকভাবে ৬৫ শতাংশের মাঝামাঝি স্তরেই অবস্থান করেছে। ২০২৪ সালে এই হার ছিল ৬৩.৯৭ শতাংশ—যা ২০১১ সাল থেকে ৬৩.৪৩ থেকে ৬৫.৯২ শতাংশের একটি অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই ওঠানামা করেছে।
আজকের লড়াই
বিজেপি: রাকেশ সিং
তৃণমূল: ফিরহাদ হাকিম
কংগ্রেস: আকিব গুলজার
আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল
সংসদীয় নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেসের আধিপত্য স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। ২০০৯ সাল থেকেই দলটি কলকাতা পোর্টে টিএমসি এগিয়ে। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে, সিপিআই(এম)-এর তুলনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোটের ব্যবধান ছিল ৩২,৭১৫। ২০১৪ সালে এই ব্যবধান কমে ৬,৮৭৪-এ দাঁড়ায়, কারণ সেই নির্বাচনে বিজেপি সিপিআই(এম)-কে টপকে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে আসে। ২০১৯ সালে তৃণমূল আবারও ঘুরে দাঁড়ায় এবং ৩৬,২৩৯ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে থাকে, যা ২০২৪ সালে আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৪২,৮৯৩-এ পৌঁছায়। সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে বিজেপি তাদের দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস এবং সিপিআইএম, যারা ২০২১ সাল থেকে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে লড়ছে, তারা ক্রমাগত তাদের জনসমর্থন হারাচ্ছে। ২০২১ সালের নির্বাচনে তারা মাত্র ৩.৬৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, যা ২০২৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.৩৪ শতাংশে দাঁড়ায়।
এবার কী হতে চলেছে
বিরাট মার্জিনে জয়ের ধারাবাহিক রেকর্ড এবং ভোটারদের অবিচল সমর্থনের সুবাদে, ২০২৬ সালে কলকাতা পোর্ট আসনটি ধরে রাখার ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসই প্রধান দাবিদার। বিজেপিও সাফল্যে আশাবাদী। কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের জোটকে পুনরুজ্জীবিত ও সুসংহত করার মধ্যে তৃণমূলের মুসলিম ভোটব্যাংকে ফাটল ধরানো; পাশাপাশি হাকিমের বিতর্কিত মন্তব্য এবং কলকাতার ২০১৫ সালের বন্যা ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনার মতো নাগরিক সমস্যাগুলিকেও সামনে এনে হিন্দু ভোটারদের নিজেদের পক্ষে টানার চেষ্টাও তারা চালিয়ে যাবে। যদি না এই সমস্ত কারণ সম্মিলিতভাবে ভোটারদের মনোভঙ্গিতে কোনো জোরাল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়, তবে তৃণমূল কংগ্রেস আরও একটি নিরঙ্কুশ জয়ের মাধ্যমে কলকাতা পোর্ট ধরে রাখবে।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)