মোটা টাকায় বিক্রি হাজার হাজার লিটার RBC-প্লাজমা! 'দানের' রক্ত পাচারের বিরাট কেলেঙ্কারি, তলব দক্ষিণ কলকাতার অশোক ব্লাড ব্যাংককে

অয়ন শর্মা: ভিনরাজ্যে রক্ত পাচারে স্বাস্থ্য ভবনের তদন্ত। রাডারে কলকাতার আরও এক বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক। মোট ৭টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকের বিরুদ্ধে রক্ত পাচারের অভিযোগ। পদ্মপুকুরের হেলথ পয়েন্ট ব্লাড ব্যাংকের পর এবার দক্ষিণ কলকাতার অশোক ব্লাড ব্যাংক। রাজ্যের রক্তদান শিবির থেকে সংগ্রহ করা রক্ত এবং প্লাজমা, বিনা অনুমতিতে ভিন রাজ্যে বিক্রির অভিযোগে স্বাস্থ্য ভবনে তলব করা হল যোধপুর পার্কের অশোক ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে।
স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেল(SBTC)-এর তল্লাশিতে এই বেনিয়ম নজরে আসে। শিবির থেকে সংগ্রহ হওয়া রক্ত এবং রোগীদের বিক্রি করা রক্তের হিসেব মিলছিল না। এরপরই দেখা যায়, প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের অসংখ্য বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে মোটা টাকায় বিক্রি করা হয়েছে রক্ত। পাশাপাশি একাধিক বহুজাতিক সংস্থাকে বিক্রি করা হয়েছে , কয়েক হাজার লিটার প্লাজমা। ব্লাড ব্যাংক থেকে ভিন রাজ্যে রক্ত 'পাচারের' নথি ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করেছে স্বাস্থ্যভবন। অশোক ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে শোকজ করেছে স্বাস্থ্যভবন।
ব্লাড ব্যাংকের তরফে পাঠানো জবাব সন্তোষজনক না হওয়াতেই। আগামী বুধবার রক্ত কেনাবেচার যাবতীয় নথি নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অশোক কর্তৃপক্ষকে। প্লাজমা বিক্রি হয়েছে হায়দ্রাবাদ এবং মুম্বইতে। প্রসঙ্গত, আরবিসি বা লোহিত রক্তকণিকা বিক্রি হয়েছে বিহারের পাটনা, নওয়াদা, সিওয়ান, মুজাফফরপুর, বেগুসরাই, মতিহারি, উত্তরপ্রদেশের বারানসি, বলরামপুর এবং ঝাড়খণ্ডের একাধিক জায়গায়। গত শনিবার প্রথম সামনে আসে এই খবর।
তারপরই তোলপাড় পড়ে গিয়েছে গোটা রাজ্যে। জানা যায়, সরকারকে অন্ধকারে রেখে, বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক থেকে দীর্ঘদিন ধরে ভিন রাজ্যে 'পাচার' হয়ে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকার রক্ত এবং প্লাজমা। রক্তদান শিবিরে সংগৃহীত রক্ত বিক্রি হয়ে যাচ্ছে উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খন্ড, বিহারের বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে। অভিযোগ, চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসেই ভিন রাজ্যের বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংকে প্রায় ৬ কোটি টাকার লোহিত রক্ত কণিকা ও প্লাজমা বিক্রি করেছে দক্ষিণ কলকাতার একটি ব্লাড ব্যাংক।
যার মধ্যে, RBC বিক্রি হয়েছে ২২৩১৪ ইউনিট বা ৭৮০০ লিটার। যার বিক্রয় মূল্য ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা। এছাড়া আরও তিনটি বহুজাতিক সংস্থাকে ৪ কোটি ২০ লাখ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে ৩১১৯০ unit বা প্রায় ৬৩০০ লিটার প্লাজমা। এই ঘটনা সামনে আসতেই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। প্রসঙ্গত, বেশি পরিমাণে রক্ত ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। যে গাইডলাইনে স্পষ্ট বলা আছে যে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে রক্ত ও রক্তের উপাদান বাল্ক ট্রান্সফার করতে হলে নিয়ামক সংস্থা SBTC এবং NBTC-র অনুমতি নিতে হবে। এক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হয়নি বলে দাবি স্বাস্থ্য ভবনের।
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