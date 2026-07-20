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মোটা টাকায় বিক্রি হাজার হাজার লিটার RBC-প্লাজমা! 'দানের' রক্ত পাচারের বিরাট কেলেঙ্কারি, তলব দক্ষিণ কলকাতার অশোক ব্লাড ব্যাংককে

Blood Bank: অশোক ব্লাড ব্যাংকের তরফে পাঠানো জবাব সন্তোষজনক না হওয়াতেই। আগামী বুধবার রক্ত কেনাবেচার যাবতীয় নথি নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অশোক কর্তৃপক্ষকে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 20, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:20 PM IST
মোটা টাকায় বিক্রি হাজার হাজার লিটার RBC-প্লাজমা! 'দানের' রক্ত পাচারের বিরাট কেলেঙ্কারি, তলব দক্ষিণ কলকাতার অশোক ব্লাড ব্যাংককে
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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