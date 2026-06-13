/Kolkata Private hospitals Free Bed: বেসরকারি হাসপাতালেও ফ্রি বেড! কলকাতার কোন কোন নামী নার্সিংহোমে এই সুবিধা? স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বড় সিদ্ধান্ত

অয়ন শর্মা: রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সরকারি হাসপাতালের সঙ্গে বৈঠকের পর একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কলকাতার যে ১৭টি হাসপাতাল সরকারি সুযোগে জমি পেয়েছিল, তাদের মোট বেড সংখ্যার ১০ শতাংশ সরকারি হাসপাতাল থেকে রেফার করা রোগীদের চিকিৎসার জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, কলকাতার ১৭টি হাসপাতালে ১০ শতাংশ বেড সংরক্ষণের হিসেবে কোথায় কত বেড পাওয়া যাবে, তা ইতোমধ্যে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে।
১.অ্যাপোলো হাসপাতাল: বেড সংখ্যা ৭৫০ যার মধ্যে ১০ শতাংশ অর্থাৎ ৭৫ টি বেড সংরক্ষিত রাখতে হবে।
২.ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সাইন্স: বেড সংখ্যা ২১০ যার মধ্যে ১০ শতাংশ অর্থাৎ ২১ টি বেড সংরক্ষিত রাখতে হবে।
৩.ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ: বেড সংখ্যা ২০৫ যার মধ্যে ১০ শতাংশ ২১ টা।
৪.ইসলামিয়া হাসপাতাল: বেড সংখ্যা ২০০ টা যার ১০ শতাংশ ২০ টা বেড সংরক্ষিত থাকছে।
৫.মণিপাল হাসপাতাল ইস্ট: ১৫৬ টা বেড ,যার ১০ শতাংশ ১৬ টা বেড সংরক্ষিত থাকছে।
৬.ডিসান হাসপাতাল: বেড সংখ্যা ৫১৩ যার ১০ শতাংশ ৫১ টা বেড সংরক্ষিত থাকছে।
৭.কেপি সি মেডিক্যাল কলেজ: বেড সংখ্যা ১০৫৫ যার ১০ শতাংশ ১০৬ টা বেড সংরক্ষিত থাকছে।
৮.মণিপাল হাসপাতাল ই এম বাইপাস মেডিকা: বেড সংখ্যা ৫০০ যার ১০ শতাংশ ৫০ টা বেড সংরক্ষিত থাকছে।
৯.রুবি জেনারেল হাসপাতাল: ৩৯৬ যার ১০ শতাংশ ৪০ টি বেড সংরক্ষিত থাকছে।
১০.ফোর্টিস: ৩৩০ বেড যার ১০ শতাংশ ৩৩ টি বেড সংরক্ষিত থাকছে।
১১.নারায়ণা হাসপাতাল প্রাইভেট লিমিটেড: ৬৮১ টি বেড যার ১০ শতাংশ বেড ৬৮ টি সংরক্ষিত থাকছে।
১২.মনিপাল হাসপাতাল ইস্ট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (ঢাকুরিয়া): ১৬১ টি বেড যার ১০ শতাংশ ১৬ টি বেড সংরক্ষিত থাকছে।
১৩.শ্রী অরবিন্দ সেবা কেন্দ্র: বেড সংখ্যা ১৫৫ যার ১০ শতাংশ ১৬ টি বেড সংরক্ষিত থাকছে।
১৪.ভাগীরথী নেওটিয়া উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার : বেড সংখ্যা ১১০ যার মধ্যে ১০ সংরক্ষিত থাকছে ১১ টি।
১৫.বিপি পোদ্দার হাসপাতাল মেডিকেল রিসার্চ লিমিটেড: বেড সংখ্যা ৩০৫ ,যার ১০ শতাংশ বেড ৩১ টি বেড সংরক্ষিত থাকছে।
১৬.পিয়ারলেস হাসপাতাল: যার বেড সংখ্যা ৬৬৬ যার ১০ শতাংশ ৬৭ টি বেড সংরক্ষিত থাকছে।
১৭.মনিপাল হাসপাতাল ইস্ট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (মুকুন্দপুর): বেড সংখ্যা ১৮০ টি যার মধ্যে ১৮ টি বেড সংরক্ষিত থাকছে।
কলকাতার এই ১৭টি হাসপাতালের মোট বেড সংখ্যা ৬৫৭৩, যার মধ্যে ৬৬০টি বেড সরকারি হাসপাতালের জন্য সংরক্ষিত থাকছে। তবে দুটি হাসপাতাল সরকারের নিয়ম মেনে দশ শতাংশ বেড সংরক্ষণ করতে রাজি হয়নি বলে স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর। শনিবার জেলার একাধিক বেসরকারি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক এবং সোমবার বৈঠক রয়েছে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে। সরকারি নিয়ম মেনে ১০ শতাংশ বেড সংরক্ষণের আবেদন জানানো হবে তাদের।
কলকাতার পর এবার সোমবার জেলার বেসরকারি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী। সেখান থেকে হিসাব পাওয়া যাবে বিভিন্ন জেলার বেসরকারি হাসপাতাল রেঞ্জে দশ শতাংশের হিসেবে কত বেড সংরক্ষণ করা যাবে। সোমবার বৈঠক রয়েছে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর সঙ্গে। খুব শীঘ্রই চালু হবে বেসরকারি হাসপাতালে সংরক্ষিত বেডে সরকারি হাসপাতাল থেকে রেফার করা রোগীদের চিকিৎসা। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে, এই ১০ শতাংশ সংরক্ষিত বেডে রোগী ভর্তি করলে বেসরকারি হাসপাতালকে আর্থিক সাহায্য করা হবে সরকারের তরফ থেকে।
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