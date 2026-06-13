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Kolkata Private hospitals Free Bed: বেসরকারি হাসপাতালেও ফ্রি বেড! কলকাতার কোন কোন নামী নার্সিংহোমে এই সুবিধা? স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বড় সিদ্ধান্ত

WB Health Department: বেসরকারি হাসপাতালে ফ্রি বেড।  কলকাতার কোন কোন বেসরকারি হাসপাতালে, ১০ শতাংশের হিসাবে কত শতাংশ বেড সংরক্ষিত থাকবে জানাল স্বাস্থ্য দফতর। সোমবার বৈঠক জেলার বেসরকারি নার্সিংহোম এর কর্তাদের সঙ্গে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 13, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:46 PM IST
Kolkata Private hospitals Free Bed: বেসরকারি হাসপাতালেও ফ্রি বেড! কলকাতার কোন কোন নামী নার্সিংহোমে এই সুবিধা? স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বড় সিদ্ধান্ত

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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বেসরকারি হাসপাতালেও ফ্রি বেড! কলকাতার কোন কোন নামী নার্সিংহোমে এই সুবিধা?
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