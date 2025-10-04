Kolkata safest city: কমেছে ধর্ষণ, মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধের গ্রাফ নিম্নগামী! চতুর্থবার দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহর কলকাতা...

Kolkata safest city: কমেছে ধর্ষণ, মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধের গ্রাফ নিম্নগামী! চতুর্থবার দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহর কলকাতা...
Kolkata safest city fourth time: ২০১৬ সালে প্রতি ১ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৫৯.৬টি গুরুতর অপরাধ রেকর্ড করা হয়েছিল। সেখান শহরের অপরাধের গ্রাফ ক্রমাগত নিম্নগামী। এই নিয়ে টানা চতুর্থ বছর কলকাতা ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ শহরের গৌরব অর্জন করল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহর কলকাতা। আবারও। এই নিয়ে চতুর্থবার। ২০২৩ সালের জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরোর সর্বশেষ রিপোর্ট অনুসারে, কলকাতা দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহর হিসেবে উঠে এসেছে। কলকাতায় প্রতি ১ লক্ষ মানুষের মধ্যে সর্বনিম্ন অপরাধের ঘটনা রেকর্ড হয়েছে। কলকাতায় প্রতি ১ লক্ষ লোকের মধ্যে ৮৩.৯টি গুরুতর অপরাধ রেকর্ড হয়েছে, যা এনসিআরবি কর্তৃক তালিকাভুক্ত ২০ লক্ষেরও বেশি জনসংখ্যার ১৯ শহরের মধ্যে সর্বনিম্ন।
প্রতি ১ লক্ষ লোকের মধ্যে ৩,১৯২.৪টি গুরুতর অপরাধের রেকর্ড নিয়ে কোচি সবচেয়ে খারাপ। তারপরে দিল্লি (২,১০৫.৩) এবং সুরাট (১,৩৭৭.১)। ওদিকে হায়দরাবাদ দ্বিতীয় সেরা (৩৩২.৩), তারপর পুনে (৩৩৭.১) এবং মুম্বাই (৩৫৫.৪)। রিপোর্ট অনুসারে, ২০২৩ সালে দেশের ১৯ শহরে গুরুতর অপরাধের গড় হার ছিল ৮২৮। প্রসঙ্গত, এই নিয়ে টানা চতুর্থ বছর কলকাতা ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ শহরের গৌরব অর্জন করল। ২০২৩ সালের অপরাধের হার আগের ২ বছরের তুলনাতেও কম। ২০২২ সালে এই হার ছিল ৮৬.৫ এবং ২০২১ সালে ছিল ১০৩.৫। উল্লেখ্য, রিপোর্ট বলছে, ২০১৬ সাল থেকে শহরের অপরাধের গ্রাফ ক্রমাগত নিম্নগামী। ২০১৬ সালে প্রতি ১ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৫৯.৬টি গুরুতর অপরাধ রেকর্ড করা হয়েছিল।
এনসিআরবি রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে শহরের গুরুতর অপরাধ সংক্রান্ত মোট মামলার সংখ্যাও কমেছে। টানা দ্বিতীয় বছর কমে ১১,৮৪৩-এ দাঁড়িয়েছে। যা কিনা ২০২২ সালে ১২,২১৩ এবং ২০২১ সালে ১৪,৫৯১ ছিল। শহরে মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধও কমেছে। ২০২৩ সালে মোট ১,৭৪৬টি ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছিল। যেখানে ২০২২ সালে এই সংখ্যা ছিল ১,৮৯০টি এবং ২০২১ সালে ছিল ১,৭৮৩টি। শহরের মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধের হার প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ২৫.৭। দেশের মধ্যে তৃতীয় সর্বনিম্ন। সেখানে চেন্নাই (১৭.৩) এবং কোয়েম্বাটুর (২২.৭)।
২০২৩ সালে শহরে ১০ জন প্রাপ্তবয়স্কের ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। ২০২২ এবং ২০২১ সালে এই সংখ্যা ছিল ১১। তবে, ২০২৩ সালে কলকাতায় ১৭২টি নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, যা কিনা ১৯ শহরের মধ্যে দশম স্থানে রয়েছে। শহরে অপ্রাপ্তবয়স্কদের যৌন হয়রানির ৩৩টি ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে। এনসিআরবি রিপোর্টে ২০২৩ সালে খুনের ঘটনা বৃদ্ধি পেলেও সামগ্রিকভাবে সহিংস অপরাধের হার কমেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৩ সালে শহরে ৪৩টি খুনের ঘটনা ঘটে। যেখানে ২০২২ সালে ছিল ৩৪টি। তবে এই সংখ্যা ২০২১ এবং ২০২০ সালের তুলনায় কম। ২০২১ সালে শহরে ৪৫টি এবং ২০২০ সালে ৫৩টি খুনের ঘটনা ঘটেছিল শহরে।
For the fourth year in a row, Kolkata has been named India’s safest city.
A city that believes in care, compassion, and community led by our Hon'ble CM @mamataofficial who believes safety is service.pic.twitter.com/XcMSVr2Hq6
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) October 4, 2025
রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, গুরুতর অপরাধের হারে বাংলা বেশ কয়েকটি বড় রাজ্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। যেখানে জাতীয় গড় ৪৩৩, সেখানে বাংলায় অপরাধের হার ১৮১.৬। রিপোর্টে বাংলার চেয়ে ভালো পারফর্ম করা রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে ঝাড়খণ্ড (১৬১.১), নাগাল্যান্ড (৮৪.৯), সিকিম (১০৩.৯) এবং মেঘালয় (১০৫.২)। রিপোর্টে বাংলায় মোট ১,৬৮৬টি খুন এবং ২২৪টি অনিচ্ছাকৃত খুনের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে।
