এক-দু'জন নয়, একেবারে ৩০ ছাত্রী গুরুতর অসুস্থ! কলকাতার নামী স্কুলে তোলপাড়

অয়ন শর্মা: কলকাতার নামী স্কুলে ভয়ংকর কাণ্ড। গত সোমবার আচমকাই একযোগে অসুস্থ হয়ে পড়ে দ্য পার্ক ইনস্টিটিউট ফর গার্লস স্কুলের ২৫ ছাত্রী। ইতোমধ্যে অসুস্থ ছাত্রীরা আর জি করে হাসপাতালে শিশুরোগ বিভাগে চিকিত্সাধীন। অসুস্থদের মধ্যে একজন ছাত্রীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এখন অসুস্থ ছাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়ছে ৩০-এ। জানা গিয়েছে, গত সোমবার জ্বর, তীব্র পেটে ব্য়থা, বমি নিয়ে একে একে ছাত্রীরা আসতে শুরু করে আর জি করের জেনারেল ইর্মাজেন্সিতে। খবর পেয়েই সোমবার রাতেই তড়িঘড়ি হাসপাতালে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন তিনি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, শিশুগুলির অবস্থা এখন স্থিতিশীল এবং তাদের ওপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ইতোমধ্যেই ঘটনার তদন্তে নেমেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্য দফতরের এই তদন্তকারী দল ও ফুড সেফটি অফিসাররা সরাসরি পার্ক ইনস্টিটিউশনে পরিদর্শন করেন।
প্রশ্ন উঠছে- হঠাৎ এমনটা হল কীভাবে? স্কুলের সব বাচ্চা তো অসুস্থ হয়নি, তবে কেবল এই ক’জন কেন এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল? ব্যাকটেরিয়া থেকে ছড়িয়েছে কি না বা খাবারে কী বিষক্রিয়া ছিল, তা জানতে তৈরি হয়েছে বিশেষ তদন্ত কমিটি। আর শুধু রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরই নয়, পার্ক ইনস্টিটিউশন ফর গার্লসের সেন্ট্রাল কিচেনে একযোগে হানা দিয়েছে ৩টি আলাদা টিম-- ১. রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধি দল (যাদের সঙ্গে রয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকও), ২. কেন্দ্রীয় সংস্থা 'নাইসেড' (NICED)-এর প্রতিনিধিরা, ৩. কেন্দ্রীয় খাদ্য নিয়ামক সংস্থা 'FSSAI'-এর অফিসাররা।
ফুড সেফটি অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে এই যৌথ দল হস্টেলের রান্নাঘর ও সেন্ট্রাল কিচেন ঘুরে খাবারের নমুনা ও পানীয় জল সংগ্রহ করছেন। এই কিচেন থেকেই প্রতিদিন আশপাশের ৫৩টি প্রাইমারি আর ১৫টি আপার প্রাইমারি স্কুলেও খাবার পাঠানো হয়। তাই আর কোনও ঝুঁকি না নিয়ে সব স্যাম্পেল ল্যাবে পাঠানো হচ্ছে টেস্টের জন্য। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে অভিভাবকেরা।
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