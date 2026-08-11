Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /এক-দুজন নয়, একেবারে ৩০ ছাত্রী গুরুতর অসুস্থ! কলকাতার নামী স্কুলে তোলপাড়

এক-দু'জন নয়, একেবারে ৩০ ছাত্রী গুরুতর অসুস্থ! কলকাতার নামী স্কুলে তোলপাড়

Kolkata School Food Poisoning: কীভাবে সংক্রমণ ছড়াল, তার তদন্ত করতে স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রে নাইসেড অর্থাৎ কেন্দ্রের নিরবির তরফ থেকে এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য নিয়ামক সংস্থা fassai তরফ থেকে আলাদা আলাদা তদন্তকারী দল গঠন করে, নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই ৩০ ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 11, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:48 PM IST
এক-দু'জন নয়, একেবারে ৩০ ছাত্রী গুরুতর অসুস্থ! কলকাতার নামী স্কুলে তোলপাড়

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
এক-দু'জন নয়, একেবারে ৩০ ছাত্রী গুরুতর অসুস্থ! কলকাতার নামী স্কুলে তোলপাড়
2
3
4
5