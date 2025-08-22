English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kolkata Airport Dog Attack: ঝাঁপিয়ে পড়ল কাস্টমসের অ্যালসেশিয়ান! হিংস্র কুকুরের আঁচড়ে-কামড়ে ৪ বছরের খুদে... কলকাতা বিমানবন্দরে হাড়হিম ঘটনা...

Customs dog mauls 4 years old at Kolkata airport: বাবা-মায়ের চোখের সামনেই কলকাতা বিমানবন্দরে একরত্তি ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আবগারি বিভাগের একটি কুকুর। আনভের বাবা-মা কুকুরটিকে ক্ষান্ত করার জন্য সাহায্য চেয়ে চিৎকার করতে থাকেন, কাঁদতে থাকেন, কিন্তু কেউ-ই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি বলে অভিযোগ। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 22, 2025, 04:52 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাবা-মায়ের হাত ধরে মালয়েশিয়া ঘুরতে যাচ্ছিল ৪ বছরের ছোট্ট আনভ জৈন। ট্রিপ নিয়ে সবার সঙ্গে সেও খুব উত্তেজিত ছিল। কেউ দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, ওই ট্রিপে যাওয়ার আগেই কী হতে চলেছে বাড়ির সবচেয়ে খুদে সদস্যের সঙ্গে। ফ্লাইট ধরার জন্য যখন জৈনরা সপরিবারে যখন কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছান, তখন সেখানেই ঘটে সেই হাড়হিম করা ঘটনা। 

বাবা-মায়ের চোখের সামনেই কলকাতা বিমানবন্দরে জৈন পরিবারের একরত্তি ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আবগারি বিভাগের একটি কুকুর (Customs dog attack at NSCBI Airport)। ন্যান্সি নামে ওই কুকুরটি ভয়ংকরভাবে আঁচড়ে, কামড়ে দেয় খুদে আনভকে।  তার সারা শরীরে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এদিকে কুকুরটি যখন হিংস্রভাবে ছোট্ট আনভের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন পালিয়ে যায় তার হ্যান্ডলার। আনভের বাবা-মা কুকুরটিকে ক্ষান্ত করার জন্য সাহায্য চেয়ে চিৎকার করতে থাকেন, কাঁদতে থাকেন, কিন্তু কেউ-ই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি বলে অভিযোগ। 

শেষে অনেক পরে ওই হিংস্র কুকুরের আক্রমণ থেকে উদ্ধার করা হয় খুদে আনভকে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওদিকে মালয়েশিয়া ট্রিপ তখন শিকেয় উঠেছে! ট্রিপ ক্যানসেল করতে বাধ্য হন জৈন পরিবার। গুরুতর জখম আনভ এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থানায় এফআইআর দায়ের করেছে আনভের পরিবার। 

জানা গিয়েছে ১২ অগাস্ট বিমানবন্দরের ৪এ ও ৪৮ গেট এলাকায় ঘটনাটি ঘটে । এরপর ১৯ অগাস্ট পরিবার এফআইআর দায়ের করে। ন্যান্সি নামের ওই কুকুরটি ফিমেল অ্যালসেশিয়ান বলে জানা গিয়েছে। কুকুরটিরও বয়স ৪ বছর। বিমানবন্দরে মাদক ধরার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত ন্যান্সি।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

