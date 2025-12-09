Kolkata Shocker: 'ডেকেই যাচ্ছি, বাবা সাড়া দিচ্ছে না, বুঝিনি যে মরে গেছে', ৪ দিন ধরে বন্ধ ফ্ল্যাটে দেহ নিয়ে বসে মা-মেয়ে!

Kolkata Shocker: 'ডেকেই যাচ্ছি, বাবা সাড়া দিচ্ছে না, বুঝিনি যে মরে গেছে', ৪ দিন ধরে বন্ধ ফ্ল্যাটে দেহ নিয়ে বসে মা-মেয়ে!
Kasba Body Recover: সোফা থেকে উদ্ধার হয় দেহ। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, গত ৩ দিন ধরেই বাড়ির বাইরে কাউকে দেখা যায়নি।
অয়ন ঘোষাল: কসবার রবিনসন কাণ্ডের ছায়া। কসবা বোস পুকুর রোডে বাবার দেহ আগলে বসে মানসিক ভারসাম্যহীন স্ত্রী ও মেয়ে। ৪ দিন আগেই মৃত্য়ু বলে খবর। প্রতিবেশী দের তরফে খবর দেওয়া হয় কসবা থানায়। শেষে পুলিস এসে উদ্ধার করে দেহ।
মৃতের নাম সুমিত সেন। বয়স ৬৪ বছর। সোফা থেকে উদ্ধার হয় দেহ। মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ে জানায়, মদ্যপানে মৃত্যু হয়েছে বাবার। ৪ দিন আগেই মৃত্যু হয়েছে বাবার। মেয়ের বয়স ২৫ বছর। মায়ের বয়স ৫২ বছর। কিন্তু তারা বোঝেইনি যে, সুমিত সেন মারা গিয়েছেন।
মেয়ে বলে, "বাবা ৩ থেকে ৪ দিন আগেই মারা গেছেন। আমরা ক্রমাগত ডাকছি। বাবা সাড়া দিচ্ছে-ই না। মারা গেছে সেটা মাথায় আসেনি। মায়ের মাথাতেও আসেনি। বাবা ৪ দিন আগেই মারা গেছে।"
প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, গত ৩ দিন ধরেই বাড়ির বাইরে কাউকে দেখা যায়নি। এরপর সোমবার সন্ধ্য়ায় ফ্ল্যাট থেকে কটূ গন্ধ পেয়ে খবর দেওয়া হয় পুলিস। খবর পেয়ে পুলিস আসে। পুলিস এসে উদ্ধার করে দেহ।
আরও পড়ুন, Bengali Houses Set on Fire: ওড়িশায় বাঙালিদের বাড়িতে আগুন! পুরুষ শূন্য গোটা গ্রাম...ভয়ংকর পরিস্থিতি, জারি কারফিউ, বন্ধ নেট...
আরও পড়ুন, Fixed Deposit Fraud: ফিক্সড ডিপোজিটে SBI গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে ভয়ংকর প্রতারণা! ৪০০ গ্রাহকের কয়েক কোটি নয়ছয়...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)