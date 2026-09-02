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পচা উপকরণ, ড্রেনের পাশেই ফুটছে তেলের কড়াই! ডেকার্স লেন-শিয়ালদহের স্ট্রিট ফুড উচ্ছেদে এবার কড়া 'জিরো টলারেন্স'

Kolkata Street Food Controversy: কলকাতার ডেকার্স লেন, বি.বি.ডি বাগ এবং শিয়ালদহে স্ট্রিট ফুড বিক্রি ঘিরে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ফুটপাত দখল, নোংরা পরিবেশ ও নিম্নমানের খাবারের ব্যবহার নিয়ে নানা অভিযোগ উঠেছে। পথচারীদের চলাচলের সুবিধার্থে প্রশাসন বেআইনি দোকান উচ্ছেদ ও 'নো-ভেন্ডিং জোন' তৈরি করছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Sep 02, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:47 AM IST
পচা উপকরণ, ড্রেনের পাশেই ফুটছে তেলের কড়াই! ডেকার্স লেন-শিয়ালদহের স্ট্রিট ফুড উচ্ছেদে এবার কড়া 'জিরো টলারেন্স'

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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