/student slapped by Kolkata Police: দেরিতে পরীক্ষাকেন্দ্রে আসায় পড়ুয়াকে চড় পুলিসের, ভাইরাল ভিডিয়ো

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খাস কলকাতায় একী কাণ্ড! পরীক্ষা দিতে এসে পুলিসের থাপ্পড় খেতে গেল প্রথম বর্ষের পড়ুয়াকে! সোশ্যালে ভাইরাল ভিডিয়ো। ওই ছাত্রের দাবি, পরীক্ষা শেষে যখন থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে পুলিসের তরফে দুঃখপ্রকাশ করা হয়।
জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রের নাম সমীর আলি। বাড়ি, কসবায়। বাণিজ্য বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র তিনি। ফাস্ট সেমিস্টারের পরীক্ষা চলছে। সিট পড়েছে সার্ভে পার্কে সম্মিলনী কলেজে। পরীক্ষা শুরু সকাল ১১টায়। নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে হত। কিন্তু সমীরের পৌঁছতে কিছুটা দেরি হয়ে যায়।
আজ, সোমবার সাড়ে নাগাদ সম্মিলনী কলেজে পৌঁছন সমীর। অভিযোগ, তাঁকে ঢুকতে বাধা দেন কর্তব্যরত পুলিসকর্মী। বারাবার অনুরোধে কোনও কাজ হয়নি। প্রথম বর্ষের ওই পড়ুয়াকে চলে যেতে বলা হয়। শুধু তাই নয়, কর্তব্যরত পুলিস আধিকারিক নাকি সপাটে চড়ও মারে! চড় মারার সেই ভিডিয়োই এখন ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। কলকাতা পুলিসকে ট্যাগ করে ভিডিয়োটি পোস্টও করা হয় সোশ্য়াল মিডিয়ায়। শেষপর্যন্ত অবশ্য় পড়ুয়া পরীক্ষা দিয়েছে বলে খবর।
এর আগে, বাড়ির পরিচারিকা শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল কলকাতা পুলিসের এক কর্মীর বিরুদ্ধে। আক্রান্ত মহিলা সোনারপুরের বাসিন্দা। তাঁর দাবি, একটি আয়া সেন্টারের মাধ্যমে রান্নার কাজ করতে গিয়েছিলেন কসবা থানায় এলাকায়, এক পুলিসকর্মীর বাড়িতে। অভিযোগ, পরিবারের সদস্যরা তখন বাড়িতে ছিলেন না। ওই তরুণীকে পিছন জড়িয়ে ধরেন ওই পুলিসকর্মী। তাঁর সম্মানহানির চেষ্টা করেন। প্রতিবাদ করলে নাকি চোর অপবাদ দেওয়া হয়! জোর করে সাদা কাগজে কিছু লিখিয়েও নেওয়া হয়।
