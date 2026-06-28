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নিজের জমি বাঁচাতে নিজেকেই দিতে হল ১৫ লক্ষ! TMC কাউন্সিলরের স্বামীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ

TMC councillor Husband: কলকাতা পুরসভার ১৪৩ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ক্রিস্টিনা বিশ্বাসের স্বামী ববি বিশ্বাসের হরিদেবপুর থানায় FIR বৃদ্ধের।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 28, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:34 PM IST
নিজের জমি বাঁচাতে নিজেকেই দিতে হল ১৫ লক্ষ! TMC কাউন্সিলরের স্বামীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ
Image Credit: TMC কাউন্সিলরের স্বামীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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