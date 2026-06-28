/নিজের জমি বাঁচাতে নিজেকেই দিতে হল ১৫ লক্ষ! TMC কাউন্সিলরের স্বামীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ

সন্দীপ প্রামাণিক: নিজের জমি। সেই জমি বাঁচাতে নাকি দিতে হয়েছে ১৫ লক্ষ টাকা! খাস কলকাতায় এবার তৃণমূল কাউন্সিলের স্বামীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ। পুলিসের দ্বারস্থ হলেন জমির মালিক।
কলকাতা পুরসভার ১৪৩ নম্বর ওয়ার্ড। ঠাকুরপুরের জোকার নবপল্লী এলাকায় ১৩ কাটা জমির মালিক সুনীল হালদার। জমিটি জেমস লং সরণীর কাছেই। সুনীলের দাবি, ওই জমিটি জোর করে কম টাকায় কিনে নিতে চেয়েছিলেন প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর ক্রিস্টিনা বিশ্বাসের স্বামী ববি। কিন্ত তিনি রাজি হননি। এরপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়। TMC councillor husbandঅভিযোগ, মেয়ের আর্শীবাদের আগের দিনে সুনীলকে প্রায় ১৬ ঘণ্টা নিজের দোকানে বসে রাখেন ববি। শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েই সেদিনই ৫ লক্ষ টাকা দেন সুনীল। এরপরও বারবার টাকা দাবি করা হয়। হুমকি দেওয়া হয়, টাকা নিয়ে বাড়িতে বোমা ফেলা হবে। সুনীলের দাবি, নিজের জমি বাঁচাতে ধাপে ধাপে ববিকে ১৫ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হন তিনি।
এদিকে তখন ক্ষমতায় তৃণমূল। ফলে মুখ বুজে সবটা মেনে নিয়েছিলেন ওই বৃদ্ধ। পালাবদলের পর এবার ১৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ক্রিস্টিনা বিশ্বাসের স্বামী ববি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে হরিদেবপুর থানায় FIR করেছেন তিনি।
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