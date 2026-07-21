/পালাবদলের পর এবার কলকাতার রাস্তায় ৫০ এসি বাস, রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় নামবে আরও ৪৩৫টি

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: পালাবদলের পর এবার পরিবহণের খোলনোলচে বদলানোর কাজ শুরু করে দিল সরকার। রাজ্যে এবার রাজপথে নামতে চলেছে ৫০টি নতুন এসি বাস। যার মধ্যে ৪৩টি সিএনজি গ্যাস চালিত এবং ৭টি ব্যাটারি চালিত বাস।
কসবা পরিবহন ডিপো থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং এর উপস্থিতিতে এই ৫০টি আজ থেকেই বাস রাজপথে নামল। সরকারি বাসের অভাব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতার মানুষের অভিযোগ। বাসের এসির পরিকাঠামো থেকে অন্যান্য একাধিক সমস্যায় জর্জরিত ছিল পরিবহণ দফতর। পরিবহণ দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, ৫০টি সরকারি বাস এখন নামলেও আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আরও ১০০টি সরকারি বাস নামতে চলেছে শহরে।
এনিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি ২০১৬-২০২০ পর্যন্ত পরিবহণ মন্ত্রী ছিলাম। ঝগড়া না করে কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করা যায়। কীভাবে পরিবহণ দফতরের কাজে গতি আনা যায় সেটা আমি জানি। ৮ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা, সরকারের রেভিনিউ এর যে সুযোগ রয়েছে সেখানে পরিবহণ দফতরের ও জায়গা রয়েছে। আমাদের সরকারের ৯ সপ্তাহ সময় হয়েছে। ভারত সরকার এর সঙ্গে সমন্বয় বাড়িয়েছি। আমরা জোর দিয়েছি কলকাতা এ সব রাজ্যকে পরিবেশ সুরক্ষিত রাখতে, ইলেকট্রিক বাস যাতে আনা হয় সেইদিকে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ৬০ ভাগ টাকা দেবে কেন্দ্র, ৪০ ভাগ টাকা দেবে রাজ্য সরকার। আমরা এখানে আরও ইলেকট্রিক বাস আনবো। তিনটি নিগম ও এতগুলো ডিপোতে চার্জিং স্টেশন ও পরিকাঠামো গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। চিংড়িঘাটার মেট্রো সমস্যা ১৭ মাসে বিগত সরকার মেটাতে পারেনি। বর্তমান সরকার ১৭ দিনে করেছে। আমরা মেট্রো বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছি। আমরা সিটি মেট্রো ধীরে ধীরে শুরু করব। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, adb এর সাথে কথা বলে প্রজেক্ট শুরু করতে বলব মুখ্যসচিবকে। আসানসোল-দুর্গাপুর-শিলিগুড়িতে আমরা শুরু করতে চাই। আমরা ওয়াটার মেট্রোতেও যুক্ত হচ্ছি।
শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, আমরা গন পরিবহন, মেট্রো শুধু নয়, আমরা আকাশে পথেও গুরুত্ব দিচ্ছি,। বালুরঘাট, মালদা, পুরুলিয়া এই তিনটে জায়গায় ডমেস্টিক এয়ারপোর্ট করার জন্য ভারত সরকার টাকা দিতে রাজি হয়েছে। কল্যাণীতে আমরা গ্রীন ফিল্ড এয়ারপোর্ট করব। আগের সরকারকে আরও একটা এয়ারপোট করতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু তখনকার মুখ্যমন্ত্রী চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন ভাঙর এ জমি দিতে পারব না। কলকাতা এয়ারপোর্ট এর দরজা খুলে দিয়ে কোথায় নিয়ে গেছিল ওরা? ইউরোপ এর সঙ্গে যত বিমান এর যোগাযোগ ছিল আগের মুখ্যমন্ত্রীর সময়ে সব বন্ধ হয়েছে। আগে সব নো নো ছিল, এবার yes yes হবে। আগের সরকার এর একটা চোখ বন্ধ ছিল,আগের সরকার হঠাৎ করে ২০২৫ সালে চালক দের বেতন বাড়িয়ে দিল। আমরা এসে কন্ডাকটর দের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অগাস্ট মাস থেকে আপনারা পাবেন। শৌর্য্য এর প্রতীক গেরুয়া রং এ বাস করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ৪০০ বাস চেয়েছেন টেন্ডার করে দিন,টাকা পেয়ে যাবেন। মার্চ ২০২৭ এর মধ্যে ১০০০ বাস পেয়ে যাবেন। ১২ মাস পরে আপনারা হিসাব করবেন কী ছিল ও কী হল।
অন্যদিকে, পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, আরও ৪৩৫ টি বাস আনা হচ্ছে যে গুলো রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় চলবে। এর আগে উনি যখন পরিবহণ মন্ত্রী ছিলেন তখন উনি এই জায়গা টা ঠিক করেছিলেন। তারপর অনেক অশুভ শক্তি এই দফতর টা কে নস্ট করে দিয়েছে। আপনারা দেখবেন বাস এর কোনো সমস্যা হবে না। ট্রাম যেটা বিলুপ্ত করে দিয়েছিল আগের সরকার, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে যেখানে ট্রাম চলছে।
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