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পালাবদলের পর এবার কলকাতার রাস্তায় ৫০ এসি বাস, রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় নামবে আরও ৪৩৫টি

AC Bus in Kolkata: কসবা পরিবহন ডিপো থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং এর উপস্থিতিতে এই ৫০টি আজ থেকেই বাস রাজপথে নামল

Written BySekender Abu ZafarReported By:Kamalakshya Bhattacharya
Published: Jul 21, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:11 PM IST
পালাবদলের পর এবার কলকাতার রাস্তায় ৫০ এসি বাস, রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় নামবে আরও ৪৩৫টি
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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