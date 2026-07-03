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কলকাতা টু কেরালা ভায়া ওড়িশা! সিনেমার থ্রিলারকেও হার মানাবে দেবরাজের ‘এসকেপ রুট’

Debraj chakraborty Arrested: ৫টি রাজ্য বদল, ছদ্মনামে বাসের সফর! দেবরাজের নিখুঁত ‘এসকেপ রুট’ ভেস্তে দিয়ে কীভাবে ধরল এসটিএফ? তদন্তকারীদের এড়াতে গত ১৫ জুন কলকাতা ছাড়েন দেবরাজ। ধরা পড়ার ভয়ে...

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 03, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:04 PM IST
কলকাতা টু কেরালা ভায়া ওড়িশা! সিনেমার থ্রিলারকেও হার মানাবে দেবরাজের ‘এসকেপ রুট’
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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কলকাতা টু কেরালা ভায়া ওড়িশা! সিনেমার থ্রিলারকেও হার মানাবে দেবরাজের ‘এসকেপ রুট’
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