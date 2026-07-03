/কলকাতা টু কেরালা ভায়া ওড়িশা! সিনেমার থ্রিলারকেও হার মানাবে দেবরাজের ‘এসকেপ রুট’

অয়ন ঘোষাল: আয় বর্হিভূত সম্পত্তি, তোলাবাজি এবং আর্থিক প্রতারণার মামলায় অবশেষে পুলিসের জালে ধরা পড়েছে দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী। পুরুলিয়া-ঝাড়খণ্ড সীমান্ত থেকে রাজ্য পুলিসের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তাকে গ্রেফতার করার পর, বৃহস্পতিবার বারাসত আদালতে পেশ করা হয়। সেখানে পুলিস তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানালে, আদালত দেবরাজকে ৭ দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতারির পরেই দেবরাজকে রাতভর জেরা করে তাঁর কলকাতা থেকে পালানোর 'এসকেপ রুট'-জানতে পেরেছে পুলিস, তা যে কোনও সিনেমার থ্রিলার চিত্রনাট্যকেও হার মানায়।
পাঁচ রাজ্য ঘুরেও শেষ রক্ষা হলো না
তদন্তকারীদের এড়াতে গত ১৫ জুন কলকাতা ছাড়েন দেবরাজ। ধরা পড়ার ভয়ে তিনি কোনও ট্রেন বা বিমানের টিকিট কাটেননি, বরং বেছে নিয়েছিলেন দীর্ঘ সড়কপথ। কলকাতা থেকে বাসে চড়ে তিনি প্রথমে পৌঁছান ওড়িশায়। এরপর সেখান থেকে বাসে করে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং কেরালা— একে একে দক্ষিণ ভারতের একাধিক রাজ্য চষে বেড়ান তিনি।
দক্ষিণ ভারত ঘুরে দেবরাজ চলে আসেন ঝাড়খণ্ডে। বাসে করেই পৌঁছান জামশেদপুর, সেখান থেকে ধানবাদ এবং সবশেষে ধানবাদ থেকে মুরি অর্থাৎ বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে। কলকাতা থেকে পালিয়ে মোট পাঁচটি রাজ্য -ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা এবং ঝাড়খণ্ড ঘুরে শেষমেশ পুলিসের জালে জড়ান এই তৃণমূল নেতা।
ধরা পড়ার ভয়ে নিখুঁত ছক
দেবরাজ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে একাই যাতায়াত করছিলেন। পুলিসের চোখে ধুলো দিতে তিনি পরিচয় গোপন করে অন্য নামে ক্যাশ টাকায় বাসের টিকিট কাটতেন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ছোট-বড় হোটেলে গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন তিনি। তবে হোটেল বুকিংয়ের সময় নিজের আসল পরিচয়পত্রই দেখিয়েছিলেন, যা পরবর্তীতে তদন্তকারীদের অন্যতম সূত্র হয়ে দাঁড়ায়।
কলকাতা ছাড়ার সময় নিজের সঙ্গে পর্যাপ্ত নগদ টাকা নিয়েছিলেন দেবরাজ, যাতে এটিএম বা অনলাইন ট্রানজ্যাকশন করতে গিয়ে লোকেশন ট্র্যাক না হয়ে যায়। গ্রেফতারির সময় তাঁর কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা নগদ এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন স্মার্টফোন ও নতুন সিম কার্ড উদ্ধার করেছে পুলিস। পুলিশের ম্যারাথন জেরায় দেবরাজ নিজেই তাঁর এই দীর্ঘ যাত্রাপথের কথা স্বীকার করেছেন বলে থানা সূত্রে খবর।
অভিযোগ রয়েছে, এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা তোলাবাজির মামলায় দেবরাজের নাম জড়িয়েছিল। এবার আগামী ৭ দিন পুলিসি হেফাজতে রেখে ল্যাপটপ থেকে পাওয়া তথ্য এবং ডিলিট হওয়া চ্যাট নিয়ে দেবরাজকে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ জেরা করতে চান তদন্তকারী আধিকারিকরা।
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