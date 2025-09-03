Traffic Police scam alert: বাইক বা গাড়ি থাকলেই বিপদ! ট্র্যাফিক আইন ভাঙার কেস ঠুকে মেসেজ এলে সাবধান... বিরাট আপডেট...
Traffic Police Scam: গাড়ি বা মোটর-বাইক নেই এরকম বাড়ি খুঁজে পাওয়া প্রায় দুর্লভ। তাই বিশাল সংখ্যক একটা মানুষ এই ভুয়ো প্রতারণার ফাঁদে পা দেবেন তা বলাই বাহুল্য।
রণয় তিওয়ারি: নতুন এক ধরনের প্রতারক এসেছে শহরে। এখন থেকেই সাবধান করছে কলকাতা পুলিস। আপনি যদি এই প্রতারকদের ফাঁদে না জেনে পা দিয়ে থাকেন, তাহলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খালিও হয়ে যেতে পারে। ইলেকট্রিসিটি বিল-স্ক্যাম, ডিজিটাল অ্যারেস্টের পর এবার আরেক নতুন প্রতারণার ফাঁদ। আর এবার ট্র্যাফিক আইন ভঙ্গের ভুয়ো নোটিসের মাধ্যমে স্ক্যাম।
গাড়ি বা মোটর-বাইক নেই এরকম বাড়ি খুঁজে পাওয়া প্রায় দুর্লভ। তাই বিশাল সংখ্যক একটা মানুষ এই ভুয়ো প্রতারণার ফাঁদে পা দেবেন তা বলাই বাহুল্য। নিজের ট্র্য়াফিক লাইসেন্স আছে যাদের তারা সাবধান। এবার 'আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে'- এই মর্মে ভুয়ো-ঠক-প্রতারকরা আপনাকে ফোন করে ভয় দেখানো শুরু হয়ে গিয়েছে।
আর তাই কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিস সামাজিক মাধ্যমে বিবৃতি জারি করেছেন জলসাধারণকে সতর্ক করার জন্য- 'ট্র্যাফিক আইন ভঙ্গের একটি ভুয়ো নোটিস সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করছি। অনেকে এই নোটিস পাচ্ছেন এস.এম.এস বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে। এই ভুয়ো নোটিসগুলো দেখতে আসল মনে হলেও এতে একটি ক্ষতিকারক অ্যাপের লিঙ্ক রয়েছে, যা ক্লিক করে ডাউনলোড করলে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতারকরা টাকা হাতিয়ে নেবে।
এই ধরনের কোনো সন্দেহজনক মেসেজের লিঙ্কে কখনওই ক্লিক করবেন না। পুলিস বিভাগ কখনও এভাবে লিঙ্কের মাধ্যমে ট্র্যাফিক আইনভঙ্গের ফাইন চায় না।
অনুরোধ, সম্ভব হলে এই পোস্টটি শেয়ার করুন। যত বেশি মানুষের কাছে এই সতর্কবার্তা পৌঁছয়, ততই ভাল।'
