West Bengal Assembly Election 2026: হাইভোল্টেজ তিন দিন: শহরজুড়ে কড়া বিধিনিষেধ, বন্ধ থাকবে একগুচ্ছ রাস্তা, চলবে না একটি গাড়িও

West Bengal Assembly Election 2026: হাইভোল্টেজ তিন দিন: শহরজুড়ে কড়া বিধিনিষেধ, বন্ধ থাকবে একগুচ্ছ রাস্তা, চলবে না একটি গাড়িও
West Bengal Assembly Election 2026: ২৮ এপ্রিল, ২৯ এপ্রিল এবং ৪ মে—এই তিনদিন শহরজুড়ে সমস্ত ধরণের পণ্যবাহী ট্রাক বা লরি চলাচলে সীমাবদ্ধতা থাকবে। শুধুমাত্র নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত গাড়ি এই নিয়মের বাইরে থাকবে। উল্লিখিত তিনদিনই শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও রাস্তায় গাড়ি পার্কিং করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: ২৯ এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট। সেই দিন (২৯/০৪/২০২৬), তার আগের দিন (২৮/০৪/২০২৬) এবং ভোটের গণনার দিন (০৪/০৫/২০২৬) কলকাতার একাধিক জায়গায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিসের কমিশনার অজয় নন্দ। জারি করা হয়েছে নোটিস। কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিসের তরফে জানানো হয়েছে দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনের দিন অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল বুধবার এবং ভোটের ফল প্রকাশ্রের দিন অর্থাৎ ৪ মে সোমবার সকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত শহরজুড়ে সমস্ত ধরণের পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল সীমাবদ্ধ করা হবে। শুধুমাত্র ভোটের কাজে যুক্ত যানবাহন ছাড় পাবে।
ভোটের গণনার দিন অর্থাৎ ৪ মে, ভোর ৫টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত সমস্ত ধরনের যানবাহনের চলাচল বন্ধ থাকতে চলেছে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (বালিগঞ্জ ফাঁড়ি এবং গুরসদয় রোডের মধ্যে), রিচি রোড, শরৎ বোস রোড (হাজরা রোড এবং ল্যান্সডাউন রোডের মধ্যে), বেলতলা রোড, পালিত স্ট্রিট, পদ্মপুকুর রোড, লাভলক প্লেস, চক্রবেড়িয়া রোড, ডোভার রোড, দেওদার স্ট্রিট, লর্ড সিন্হা রোড - এইসব রাস্তা।
৪ মে ভোট গণনার দিন গণনাকেন্দ্রের কাছে কোনও গাড়ি দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। এক্ষেত্রে ছাড় পাবে ভোটের কাজে যুক্ত গাড়িগুলি। ২৮ এপ্রিল অর্থাৎ দ্বিতীয় দফার ভোটের আগের দিন, ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন এবং ৪ মে ভোটের গণনা দিন - এই তিনদিন শহরের একাধিক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করানো যাবে না। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে গাড়ি পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে।
২৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের ৭ জেলায় ১৪২টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে। আর সেই জন্যই তার আগের দিন থেকে কলকাতা শহরজুড়ে যানবাহন চলাচলে কড়াকড়ি করতে চলেছে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিস। ভোর ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত লাগু থাকবে নিয়ম। ২৮ এবং ২৯ এপ্রিল ও ৪ মে - এই তিনদিনই মূলত ট্র্যাফিকের নিয়মে কড়াকড়ি পাবেন সাধারণ মানুষ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)