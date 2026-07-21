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২১ জুলাই শহরজুড়ে ৩টি ‘শহীদ দিবস’! কোন কোন রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ? কোন রাস্তা এড়িয়ে চলবেন?

২১ জুলাই উপলক্ষ্যে কলকাতায় শাসক-বিরোধী দল মিলিয়ে তিনটি পৃথক শহীদ দিবসের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ে সকাল থেকেই মেও রোড, রেড রোড এবং ক্যাথিড্রাল রোড-সহ মধ্য কলকাতার একাধিক রাস্তায় যানচলাচলের গতি অত্যন্ত ধীর রয়েছে। নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তি এড়াতে সময় থাকতে বিকল্প পথ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিস।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 21, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:02 AM IST
২১ জুলাই শহরজুড়ে ৩টি ‘শহীদ দিবস’! কোন কোন রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ? কোন রাস্তা এড়িয়ে চলবেন?
Image Credit: প্রতীকী ছবি Source: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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