/২১ জুলাই শহরজুড়ে ৩টি ‘শহীদ দিবস’! কোন কোন রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ? কোন রাস্তা এড়িয়ে চলবেন?

অয়ন ঘোষাল: মঙ্গলবার একুশে জুলাই। এই দিনে কলকাতার বুকে পালিত হতে চলেছে তিনটি পৃথক শহীদ দিবস—তৃণমূল কংগ্রেসের দুটি এবং জাতীয় কংগ্রেসের একটি কর্মসূচি। ইতিমধ্যে দুই শিবিরের সমাবেশে যোগ দিতে দূর-দূরান্ত থেকে কর্মী-সমর্থকেরা শহরে পৌঁছাতে শুরু করেছেন। ফলে সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিলোত্তমার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যানচলাচলে মারাত্মক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গাড়ির গতি বজায় রাখতে এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতে ট্রাফিক পুলিসের তরফে একাধিক নির্দেশিকা ও ট্রাফিক ডাইভারশন জারি করা হয়েছে।
শহীদ মিনার ও মেও রোড চত্বর
তৃণমূলের শহীদ মিনারের শিবিরের দিকে বহু সমর্থক রওনা হয়েছেন। ফলে মেও রোড ও রেড রোডে কর্মী-সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই রাস্তাগুলোতে যানবাহন সম্পূর্ণ বন্ধ না করা হলেও, নিরাপত্তার স্বার্থে এবং ভিড়ের কারণে গাড়ির গতি অত্যন্ত ধীর থাকবে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মেও রোড ও ডাফরিন রোডে জরুরি পরিষেবা ছাড়া সব ধরনের পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
ক্যাথিড্রাল রোড ও এসএসকেএম চত্বর
ক্যাথিড্রাল রোডে দুইমুখী রাস্তার কেবল একদিক চালু রাখার কথা থাকলেও, সকাল থেকেই পুরো এলাকা পুলিস সিল করে দেওয়ায় ওই চত্বরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। ট্রাফিক ঘুরিয়ে দেওয়ার কারণে নিয়ম প্রযোজ্য থাকছে- দুপুর ১টা পর্যন্ত, এসএসকেএম হাসপাতালের সামনে থেকে হরিশ মুখার্জি রোড হয়ে পার্ক স্ট্রিটের দিকে গাড়ি যাবে। দুপুর ১টার পর পার্ক স্ট্রিটের দিক থেকে উল্টো মুখে অর্থাৎ হরিশ মুখার্জি রোডের দিকে গাড়ি যাবে।
এ ছাড়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের ক্যাথিড্রাল রোড ক্রসিংয়েও গাড়ির গতি শ্লথ থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। জরুরি প্রয়োজনে শহরের এই রাস্তাগুলো এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, গত ১৫-১৬ বছরের বেশি সময় ধরে অনান্য ২১e জুলাই এর সঙ্গে আজকের হাওড়া স্টেশনের ছবির আমূল পার্থক্য । দলে দলে জেলা থেকে সমাবেশে আগত টিএমসি কর্মীদের সেই ছবি আর নেই । অন্যান্য আর ৫টা কর্মব্যস্ত দিনের মতো হাওড়া স্টেশনে সেই ব্যস্ততার ছবি। নেই তৃণমূলের কোনও ক্যাম্প বা পুলিসি ব্যস্ততা ।
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