Kolkata Weather: আবার ভারী বৃষ্টি আসছে কলকাতায়, জলে ডুবে যেতে পারে শহর-শহরতলি...

Kolkata Weather: আবার ভারী বৃষ্টি আসছে কলকাতায়, জলে ডুবে যেতে পারে শহর-শহরতলি...
WB Weather Update: আগামী দু-ঘন্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা। রাজ্যের দুই জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা। শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত কলকাতায় চলবে এই দুর্যোগ।
অয়ন ঘোষাল: আগামী ২ থেকে ৩ ঘণ্টা ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি। কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলায় কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে তীব্র বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস। দমকা বাতাস ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতায়।
শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত চলবে নাগাড়ে বৃষ্টি। রাজ্যের আরও দুই জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা। হুগলী, হাওড়া জেলাতে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস। পাশের জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরেও ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সেই সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে তীব্র দমকা হাওয়ার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
আগামী তিন দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলাতেই দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারে। বৃহস্পতিবার দক্ষিণের সব জেলাতেই হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে।
উপরের বায়ুমণ্ডলে (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫.৮ কিমি উচ্চতায়) একটি ঘূর্ণাবর্ত উত্তর ওড়িশা ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর অবস্থান করছে। মৌসুমি অক্ষরেখাটি বর্তমানে জয়সলমেঢ়, কোটা, দাতিয়া, সিদ্ধি, রাঁচি, বাঁকুড়া, দীঘা হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের দিকে বিস্তৃত এবং তা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১.৫ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত প্রসারিত।
সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে মৎস্যজীবীদের শুক্রবার ও শনিবার মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করেছে আবহাওয়া দফতর। ২২ ও ২৩ অগাস্ট শুক্রবার এবং শনিবারের জন্য মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।
