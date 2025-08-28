English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kolkata Cyber Crime Case: ফোন সারাতে দিয়েছিলেন, অনলাইনে তারপরই ছড়িয়ে পড়ল গ্যালারির ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সব ভিডিয়ো! কলকাতার যুবতী...

Cyber Crime case: সাইবার বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় পুলিস ভিডিয়োগুলির উৎস খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। তদন্তে জানা যায় যে, ভিডিয়গুলো ওই নির্দিষ্ট মোবাইল মেরামতের দোকান থেকেই ইন্টারনেটে আপলোড করা হয়েছিল। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 28, 2025, 03:05 PM IST
Kolkata Cyber Crime Case: ফোন সারাতে দিয়েছিলেন, অনলাইনে তারপরই ছড়িয়ে পড়ল গ্যালারির ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সব ভিডিয়ো! কলকাতার যুবতী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি কলকাতায় একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে, যেখানে এক মহিলা অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত ভিডিয়ো একটি মোবাইল ফোন মেরামতের দোকান থেকে অনলাইনের বিভিন্ন সাইটে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা ডিজিটাল যুগে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং তথ্যের সুরক্ষার বিষয়ে একটি বড় প্রশ্ন তুলেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

জানা গিয়েছে, মহিলা তাঁর মোবাইল ফোনটি মেরামতের জন্য একটি স্থানীয় দোকানে দিয়েছিলেন। ফোনের মেরামতের কাজ চলাকালীনই ওই দোকানের কিছু অসাধু কর্মচারী বা মালিক মহিলার ব্যক্তিগত তথ্য এবং ভিডিয়ো অবৈধভাবে তাঁদের ডিভাইসে নিয়ে নেন। এর কিছুদিন পরেই ওই মহিলা সামাজিক মাধ্যমে তাঁর কিছু ব্যক্তিগত ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তে দেখেন। ঘটনাটি জানার পর তিনি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পান এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

আরও পড়ুন: Baguiati Incident: বাগুইআটির বীভত্‍সতা! বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল কেটে বিশ্বজিতের দেহ... ভয়ংকর...

পুলিসে অভিযোগ দায়ের করার পরই দ্রুত তদন্ত শুরু করে। সাইবার বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় পুলিস ভিডিয়োগুলির উৎস খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। তদন্তে জানা যায় যে, ভিডিয়গুলো ওই নির্দিষ্ট মোবাইল মেরামতের দোকান থেকেই ইন্টারনেটে আপলোড করা হয়েছিল। এই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিস অভিযান চালিয়ে দোকানের মালিক এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযুক্ত কর্মীদের গ্রেফতার করে।

আরও পড়ুন: Bansdroni Incident: সাতসকালে বাঁশদ্রোণীর রাস্তায় রক্তাক্ত মহিলা, ছুরিতে কোপাচ্ছে বর্বর স্বামী!

পুলিসের এই দ্রুত পদক্ষেপ সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই ঘটনাটি সকলেরর জন্যই একটি বড় সতর্কবার্তা। ব্যক্তিগত ডিভাইস যেমন ফোন,ল্যাপটপ- এগুলো কতটা ঝুঁকির মধ্যে থাকে, তা এই ঘটনায় আবারও প্রমাণিত হল। ব্যক্তিগত ডেটা, ছবি এবং ভিডিয়োর সুরক্ষার জন্য আমাদের আরও বেশি সচেতন হতে হবে। কোনও তৃতীয় পক্ষের হাতে ফোন বা ল্যাপটপ দেওয়ার আগে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে তারা নির্ভরযোগ্য। এই ধরনের ঘটনা প্রমাণ করে যে, প্রযুক্তির সুবিধা উপভোগ করার পাশাপাশি এর ঝুঁকিগুলো সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকা প্রয়োজন।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Kolkatacrime newscyber crimeprivate videoLeaked VideoMobile repairing shop
পরবর্তী
খবর

Abhishek Banerjee: 'আরও বেশি আসন নিয়ে ছাব্বিশে তৃণমূল ক্ষমতায় আসবে, হিম্মত থাকলে BJP ৫০ পার করে দেখাক!'
.

পরবর্তী খবর

Hooghly Horror: বাইকে তেলের ট্যাংকের উপর বসে ছেলে বলল, 'বাবা! পায়ে গরম লাগছে'! তার...