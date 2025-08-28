Kolkata Cyber Crime Case: ফোন সারাতে দিয়েছিলেন, অনলাইনে তারপরই ছড়িয়ে পড়ল গ্যালারির ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সব ভিডিয়ো! কলকাতার যুবতী...

Kolkata Cyber Crime Case: ফোন সারাতে দিয়েছিলেন, অনলাইনে তারপরই ছড়িয়ে পড়ল গ্যালারির ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সব ভিডিয়ো! কলকাতার যুবতী...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি কলকাতায় একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে, যেখানে এক মহিলা অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত ভিডিয়ো একটি মোবাইল ফোন মেরামতের দোকান থেকে অনলাইনের বিভিন্ন সাইটে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা ডিজিটাল যুগে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং তথ্যের সুরক্ষার বিষয়ে একটি বড় প্রশ্ন তুলেছে।
জানা গিয়েছে, মহিলা তাঁর মোবাইল ফোনটি মেরামতের জন্য একটি স্থানীয় দোকানে দিয়েছিলেন। ফোনের মেরামতের কাজ চলাকালীনই ওই দোকানের কিছু অসাধু কর্মচারী বা মালিক মহিলার ব্যক্তিগত তথ্য এবং ভিডিয়ো অবৈধভাবে তাঁদের ডিভাইসে নিয়ে নেন। এর কিছুদিন পরেই ওই মহিলা সামাজিক মাধ্যমে তাঁর কিছু ব্যক্তিগত ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তে দেখেন। ঘটনাটি জানার পর তিনি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পান এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।
পুলিসে অভিযোগ দায়ের করার পরই দ্রুত তদন্ত শুরু করে। সাইবার বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় পুলিস ভিডিয়োগুলির উৎস খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। তদন্তে জানা যায় যে, ভিডিয়গুলো ওই নির্দিষ্ট মোবাইল মেরামতের দোকান থেকেই ইন্টারনেটে আপলোড করা হয়েছিল। এই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিস অভিযান চালিয়ে দোকানের মালিক এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযুক্ত কর্মীদের গ্রেফতার করে।
পুলিসের এই দ্রুত পদক্ষেপ সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই ঘটনাটি সকলেরর জন্যই একটি বড় সতর্কবার্তা। ব্যক্তিগত ডিভাইস যেমন ফোন,ল্যাপটপ- এগুলো কতটা ঝুঁকির মধ্যে থাকে, তা এই ঘটনায় আবারও প্রমাণিত হল। ব্যক্তিগত ডেটা, ছবি এবং ভিডিয়োর সুরক্ষার জন্য আমাদের আরও বেশি সচেতন হতে হবে। কোনও তৃতীয় পক্ষের হাতে ফোন বা ল্যাপটপ দেওয়ার আগে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে তারা নির্ভরযোগ্য। এই ধরনের ঘটনা প্রমাণ করে যে, প্রযুক্তির সুবিধা উপভোগ করার পাশাপাশি এর ঝুঁকিগুলো সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকা প্রয়োজন।
