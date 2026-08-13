/গাড়ি চালানো শেখাই হল কাল! নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা পুকুরে ডুবে মৃত্যু সুমিত্রার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে ভয়ংকর পরিণতি। পুকুর ডুবে মৃত্যু ৪২ বছরের সুমিত্রা দাসের। মৃত মহিলার কলকাতারই বাসিন্দা। দুর্ঘটনাটি ঘটে, কলকাতার কেষ্টপুরে। জানা যায়, আগামী ২২ অগাস্ট সুমিত্রার ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরীক্ষা ছিল। সেই পরীক্ষার জন্য অভ্যাস করার সময় ব্রেকের বদলে ভুল করে অ্যাক্সিলারেটরে চাপ পড়ে যায়। ফলে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা পুকুরে গিয়ে পড়ে।
স্থানীয় লোকেরা জানান, সুমিত্রা সকালে স্কুটি করে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেন। বাড়ি ফিরে স্কুটার রেখে তিনি গ্যারেজ থেকে গাড়িটি বের করেন। গাড়ি নিয়ে ড্রাইভ অভ্যাস করার সময়েই দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি পুকুরে গিয়ে পড়ে। ঘটনার পর মুহূর্তের মধ্যেই গাড়িটি সম্পূর্ণ জলের তলায় তলিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তৎক্ষণাৎ সুমিত্রাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল ও পুলিসের দল। প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে যৌথ উদ্ধারকার্য চালানোর পর গাড়িটিকে পুকুর থেকে তুলে আনা হয়।
গাড়িটি জল থেকে তোলার পর দেখা যায়, সুমিত্রার দেহটি ভেতরে আটকে রয়েছে। তাঁর মুখ ছিল পেছনের ডিকি বা হ্যাচের দিকে এবং পা দুটি ছিল স্টিয়ারিং হুইলের কাছে। এটি দেখে মনে করা হচ্ছে, গাড়িটি জলে ডোবার সময় তিনি ভেতর থেকে আত্মরক্ষার ও বের হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।
পুলিস জানিয়েছে, হুন্ডাই ইয়ন গাড়িটি কিছুদিন আগেই কিনেছিলেন সুমিত্রার স্বামী কৃষ্ণেন্দু দাস। সুমিত্রা নতুন গাড়ি শিখছিলেন। ব্রেকের বদলে ভুল করে অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দেওয়াতেই এই বিপত্তি ঘটে। পুলিস দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
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