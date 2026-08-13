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গাড়ি চালানো শেখাই হল কাল! নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা পুকুরে ডুবে মৃত্যু সুমিত্রার

Kolkata Road Accident: গাড়ির ভেতরে সুমিত্রার দেহ আটকে ছিল। তাঁর মুখ ছিল পেছনের দিকে এবং পা দুটি ছিল স্টিয়ারিংয়ের কাছে। দেখে মনে হচ্ছে, জলে ডোবার সময় তিনি গাড়ি থেকে বের হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 13, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:03 AM IST
গাড়ি চালানো শেখাই হল কাল! নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা পুকুরে ডুবে মৃত্যু সুমিত্রার

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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