/Krishna Chakraborty TMC: বড় খবর: ববির পর এবার আরও এক মেয়র, ১৬ বছর পর আচমকা বিধানসভার চেয়ারম্য়ানের পদ ছাড়ছেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী, কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

অয়ন শর্মা: ১৬ বছর ধরে পুরনিগমের প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকার পর অবশেষে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বিধাননগর পুরনিগমের মেয়রের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার দুপুরে পুর কমিশনারের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র তুলে দেন। একই সঙ্গে পদত্যাগপত্রের কপি পাঠানো হয়েছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং দফতরের সচিবের কাছেও।
মেয়রের ঘর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৃষ্ণা চক্রবর্তী নিজের সিদ্ধান্তের কথা স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন,
'আমি পুরোপুরি ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছি। এখন নিজের জন্য একটু সময় দরকার। তবে আমি কাউন্সিলর হিসেবে এলাকার মানুষের জন্য কাজ করে যাব।'
তৃণমূলের অন্দরে চলা সাম্প্রতিক টালমাটাল পরিস্থিতি বা কারও প্রতি কোনো ক্ষোভ থেকে এই সিদ্ধান্ত কি না-- তা জানতে চাওয়া হলে তিনি সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে দেন। কৃষ্ণা দেবী জানান, দল বা কারও প্রতি তাঁর কোনো অভিমান নেই। তিনি বলেন, '১৬ বছর ধরে এই আসনে আছি। এতদিন প্রচুর মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি, আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। আজ পদত্যাগের পর থেকেই আমার ফোন উপচে যাচ্ছে মানুষের ভালোবাসার কলে। কারও বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই, আমি এমনিই পদ ছাড়ছি।'
তবে একই সঙ্গে কাউন্সিলরদের একাংশের কর্মবিমুখতা নিয়ে তাঁর কণ্ঠে কিছুটা অসহায়তা প্রকাশ পায়। তিনি জানান, কাউন্সিলররা ঠিকমতো আসছিলেন না এবং কাজ করতে চাইছিলেন না। এমতাবস্থায় তিনি মেয়রের পদে থেকে কী করবেন, সেই প্রশ্নও তাঁর কথায় উঠে আসে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের এই বিশ্বস্ত সঙ্গীর মেয়াদের আরও আট মাস বাকি থাকতেই পদত্যাগ রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কলকাতা পুরসভার মেয়রের পদ থেকে ফিরহাদ হাকিমের পদত্যাগের ইচ্ছাপ্রকাশের ঘটনার সঙ্গে তাঁর এই ইস্তফার কোনো সম্পর্ক নেই বলে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে জনরোষ তৈরি হলেও, বিধাননগরে দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রিয় ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেত্রী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী। তাঁর এই আচমকা বিদায়ের ফলে কলকাতা লাগোয়া এই গুরুত্বপূর্ণ পুরনিগমের নিয়ন্ত্রণও আপাতত শাসকদলের হাতছাড়া হলো বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
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