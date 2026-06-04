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  • /Krishna Chakraborty TMC: বড় খবর: ববির পর এবার আরও এক মেয়র, ১৬ বছর পর আচমকা বিধানসভার চেয়ারম্য়ানের পদ ছাড়ছেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী, কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

Krishna Chakraborty TMC: বড় খবর: ববির পর এবার আরও এক মেয়র, ১৬ বছর পর আচমকা বিধানসভার চেয়ারম্য়ানের পদ ছাড়ছেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী, কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

Bidhannagar Municipal Corporation Mayor Krishna Chakraborty: তিনি বলেন, '১৬ বছর ধরে এই আসনে আছি। এতদিন প্রচুর মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি, আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। আজ পদত্যাগের পর থেকেই আমার ফোন উপচে যাচ্ছে মানুষের ভালোবাসার কলে। কারও বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই, আমি এমনিই পদ ছাড়ছি।'

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 04, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:26 PM IST
Krishna Chakraborty TMC: বড় খবর: ববির পর এবার আরও এক মেয়র, ১৬ বছর পর আচমকা বিধানসভার চেয়ারম্য়ানের পদ ছাড়ছেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী, কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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বড় খবর: ববির পর এবার আরও এক মেয়র, ১৬ বছর পর আচমকা বিধানসভার চেয়ারম্য়ানের পদ ছাড়ছেন
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